"Зерновое" соглашение имеет непубличную часть по обмену пленными, - политексперт Кулик

Об этом в эфире Еспресо сказал политический эксперт Виталий Кулик.

"Турция строит новую реальность безопасности после войны. Соответственно, она хочет быть медиатором и патроном среды безопасности в Черном море. В этой игре важны ООН, Красный Крест, гуманитарные кейсы. Важным элементом переговоров во Львове был и вопрос обмена военнопленными. Не секрет, что зерновое соглашение имеет непубличную часть по обмену пленными, в том числе защитников Азовстали", - отметил он.

По мнению Кулика, во время этого визита нельзя было говорить о рамочных соглашениях по миру и перемирию, потому что ни Украина, ни Россия не готовы к таким переговорам.

"Нет для этого условий. А вот по гуманитарным вопросам – зерновые коридоры, интенсивность боевых действий в зонах, которые несут потенциальные техногенные риски для всего региона, энергобезопасность – газопроводы, нефтепроводы, аммиакопроводы. Безопасность, которых касается не только Украины или РФ, но и всего Черноморского побережья", - добавил политексперт.

Он считает визит Эрдогана достаточно положительным явлением.

"От него не стоило ожидать более конкретных инициатив или рамочных соглашений. То, что Турция продолжает "челночную" дипломатию и пытается создать условия для встречи президентов Украины и России и подписания какого-либо документа, который можно было бы рассматривать как прекращение горячей фазы или перемирие" я – это действительно так. В турецких СМИ было много инсинуаций на эту тему, даже вбрасывались некоторые формулировки возможных документов, которые привез Эрдоган, но все они не ко времени", - подытожил Кулик.