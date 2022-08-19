"Зерновое" соглашение имеет непубличную часть по обмену пленными, - политексперт Кулик
Турция хочет стать патроном среды безопасности в Черном море, поэтому визит президента Реджепа Эрдогана содержал обсуждение гуманитарных вопросов
Об этом в эфире Еспресо сказал политический эксперт Виталий Кулик.
"Турция строит новую реальность безопасности после войны. Соответственно, она хочет быть медиатором и патроном среды безопасности в Черном море. В этой игре важны ООН, Красный Крест, гуманитарные кейсы. Важным элементом переговоров во Львове был и вопрос обмена военнопленными. Не секрет, что зерновое соглашение имеет непубличную часть по обмену пленными, в том числе защитников Азовстали", - отметил он.
По мнению Кулика, во время этого визита нельзя было говорить о рамочных соглашениях по миру и перемирию, потому что ни Украина, ни Россия не готовы к таким переговорам.
"Нет для этого условий. А вот по гуманитарным вопросам – зерновые коридоры, интенсивность боевых действий в зонах, которые несут потенциальные техногенные риски для всего региона, энергобезопасность – газопроводы, нефтепроводы, аммиакопроводы. Безопасность, которых касается не только Украины или РФ, но и всего Черноморского побережья", - добавил политексперт.
Он считает визит Эрдогана достаточно положительным явлением.
"От него не стоило ожидать более конкретных инициатив или рамочных соглашений. То, что Турция продолжает "челночную" дипломатию и пытается создать условия для встречи президентов Украины и России и подписания какого-либо документа, который можно было бы рассматривать как прекращение горячей фазы или перемирие" я – это действительно так. В турецких СМИ было много инсинуаций на эту тему, даже вбрасывались некоторые формулировки возможных документов, которые привез Эрдоган, но все они не ко времени", - подытожил Кулик.
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