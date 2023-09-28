Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика "Зерновая война не нужна ни нам, ни Польше": Кулеба заявил о желании Украины как можно быстрее выйти из кризиса

"Зерновая война не нужна ни нам, ни Польше": Кулеба заявил о желании Украины как можно быстрее выйти из кризиса

28 сентября, 2023 четверг
11:33
Экономика

Украина настроена на конструктив в ситуации с зерном, ведь торговая война не выгодна ни самой стране, ни ее партнерам, в частности, Польше

Об этом Интерфакс-Украина сказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

"История, будущее и безопасность просто не оставляет нам другого выбора, как выйти из этого кризиса. Не мы этот кризис создали, и мы абсолютно настроены на его прекращение. Эмоции бушуют. До 15 октября, ко дню выборов в Польше, температура еще может подниматься . Но мы настроены на конструктив. Мы работаем с Европейской комиссией. Мы передали Польше четкие сигналы о нашей настроенности на конструктивное решение этой ситуации. Нам эта зерновая война не нужна, и Польше тоже", - заявил министр.

Решение вопроса с Болгарией и Румынией – признак того, что "неразрешимых проблем нет", подчеркнул Кулеба.

"Напомню, что в начале кризиса весной этого года было пять стран, вводивших ограничения. Теперь Болгария и Румыния нашли решение, а другие три страны не нашли. Причина того, почему не нашли, очевидно, не потому, что решений нет". Есть какие-то другие причины, почему эти решения не находятся", - отметил глава МИД.

Он заверил, что зерновую проблему можно решить, "было бы желание решать ее".

"У нас такое желание есть", – сказал Кулеба.

Что известно о запрете на импорт зерна из Украины

Еврокомиссия 2 мая приняла временные меры по импорту отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины в 5 стран ЕС. Первоначально запрет был введен до 5 июня. Однако 12 мая Польша, Болгария, Румыния, Словакия и Венгрия призвали Еврокомиссию продлить эмбарго на агропродукцию из Украины до конца года.

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на экспорт украинского зерна в ЕС: Польша, Венгрия и Словакия заявили, что пролонгируют эмбарго в одностороннем порядке.

Украина подала иск в ВТО на действия стран ЕС, сохраняющих ограничения на импорт зерна. В то же время в Польше заявили , что не изменят своего решения, потому что пытаются защитить местных фермеров.

Украина заявила, что может перестать импортировать из Польши яблоки, лук, капусту и помидоры.

21 сентября стало известно, что Украина предложила Словакии план экспорта агропродукции и Братислава назвала его приемлемым.

26 сентября стало известно, что Украина направила 5 странам ЕС предложение по экспорту агропродукции. Впоследствии в Минэкономики сказали, что Украина отзовет иски во Всемирную торговую организацию соседних стран при условии получения гарантий отсутствия ограничений на экспорт зерна в будущем.

Новости
Украина
зерно
экспорт зерна
Дмитрий Кулеба
Читайте также:
збитий "Шахед"
28 сентября, 2023 четверг
Украинская ПВО ночью уничтожила 34 "шахеда" и 6 разведывательных БПЛА
27 сентября, 2023 среда
Минобороны получило от специмпортера "Прогресс" польские снаряды по завышенным ценам: потери могут составить $1 млрд, - Цензор.НЕТ
ЧВК Вагнер
28 сентября, 2023 четверг
В ISW подтвердили возвращение вагнеровцев под Бахмут, однако у них есть проблемы
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.42
    Покупка 37.42
    Продажа 38.15
  • EUR
    Покупка 39.78
    Продажа 40.77
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
28 сентября
12:34
В Молдове в озере обнаружили обломки от ракеты
12:29
Зеленский говорил о ракетах TAURUS лично с Шольцом, а передача ATACMS Украине – только вопрос времени, - Кулеба
12:24
В Украину приехал министр обороны Франции Лекорню
12:17
PR
Новая анимация от Disney "Стихии" онлайн на украинском на SWEET.TV
12:16
Украину ожидает теплая пятница с солнечной погодой: прогноз на 29 сентября от Натальи Диденко
12:15
В Украине будут судить кадыровца, который пытал украинских пленных
12:01
германия полиция
Для борьбы с нелегальной миграцией: Германия вводит контроль на границах с Польшей и Чехией
12:00
Партнерский материал
Борьба со стрессом у детей в условиях войны: объясняем на примере онлайн-лагеря "Свободные и отважные"
11:53
Обновлено
В Азербайджане арестовали на 4 месяца связанного с РФ миллиардера, возглавлявшего правительство непризнанного Карабаха
11:39
OPINION
Боярчук инфляция
О письме из Вашингтонского обкома и о хозяйственной политике
11:36
Обновлено
Оккупанты утром обстреляли два села на Херсонщине: есть раненые
11:27
Телескоп Уэбба обнаружил "неправильные" галактики
11:08
Обновлено
В столице Узбекистана произошел масштабный пожар: погиб подросток, пострадали 163 человека
11:02
OPINION
Дана Яровая
По сути работа Министерства обороны по этим направлениям заблокирована: тыл, оружие, международная помощь
10:59
СБУ задержала жительницу Константиновки, которая наводила удары по позициям ВСУ под Бахмутом
10:57
Украина планирует открыть новый железнодорожный коридор для экспорта зерна
10:49
Правительство компенсирует агропроизводителям часть расходов на разминирование
10:36
Обновлено
Курс валют на 28 сентября: сколько стоит евро и доллар в обменниках
10:27
Эксклюзив
Токмак
Оккупанты заливают окопы бетоном, - соучредитель DeepState о новых линиях обороны РФ вокруг Токмака
10:27
Украинская комедия "Большая Прогулка" вышла в прокат в Германии
10:25
Армия РФ за сутки обстреляла 10 регионов Украины: 3 погибших, 7 раненых
10:20
Обзор
МАГАТЭ скрывает правду о безопасности на ЗАЭС, пока ни у Украины, ни у России нет преимущества в войне. Акценты мировых СМИ 28 сентября
09:58
Обновлено
Россияне вывели в Черное море надводный ракетоноситель "Циклон" с 8 "калибрами"
09:55
нефть
Запасы нефти в США сокращаются: стоимость Brent достигла $97,3 за баррель
09:54
Непризнанная республика Нагорный Карабах прекращает существование
09:50
МАГАТЭ не может контролировать безопасность на временно оккупированной Запорожской АЭС, - Greenpeace
09:35
Обновлено
Украинская ПВО ночью уничтожила 34 "шахеда" и 6 разведывательных БПЛА
09:19
Зеленский встретился с новоназначенным министром обороны Британии
09:14
Китай впервые запустил линию междуморских поездов у Тайваньского пролива
08:58
Обновлено
Ночная атака на Украину: попадание в Кировоградской области, в Одесской и Черкасской работало ПВО
08:58
Обзор
Интерес Польши – это победа Украины и наша ей помощь. Заявления власти и оппозиции об отношениях с Украиной
08:51
В Конче-Заспе зафиксировали вспышку африканской чумы свиней
08:51
Украинские полярники выбрали имя для тюлененка, который первым родился возле станции
08:37
Эксклюзив
В захваченной россиянами школе в Херсонской области весь класс отказался встать под гимн РФ, - заместитель главы облсовета
08:29
Обновлено
Смертельные ранения получил на пороге собственного дома: в результате обстрела россиян погиб 41-летний херсонец
08:28
Северная Корея внесла в конституцию поправку о своем ядерном статусе
08:05
OPINION
Уровень напряжения по экспорту зерна снижается: обзор ситуации в экономике и на финансовых рынках Украины
08:03
Обновлено
Силы обороны за сутки ликвидировали 330 оккупантов, 4 танка и 38 артсистем, - Генштаб
07:41
Провел больше года на орбите: на Землю вернулся астронавт NASA Фрэнк Рубио
07:26
В ISW подтвердили возвращение вагнеровцев под Бахмут, однако у них есть проблемы
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV