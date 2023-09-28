"Зерновая война не нужна ни нам, ни Польше": Кулеба заявил о желании Украины как можно быстрее выйти из кризиса

Об этом Интерфакс-Украина сказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

"История, будущее и безопасность просто не оставляет нам другого выбора, как выйти из этого кризиса. Не мы этот кризис создали, и мы абсолютно настроены на его прекращение. Эмоции бушуют. До 15 октября, ко дню выборов в Польше, температура еще может подниматься . Но мы настроены на конструктив. Мы работаем с Европейской комиссией. Мы передали Польше четкие сигналы о нашей настроенности на конструктивное решение этой ситуации. Нам эта зерновая война не нужна, и Польше тоже", - заявил министр.

Решение вопроса с Болгарией и Румынией – признак того, что "неразрешимых проблем нет", подчеркнул Кулеба.

"Напомню, что в начале кризиса весной этого года было пять стран, вводивших ограничения. Теперь Болгария и Румыния нашли решение, а другие три страны не нашли. Причина того, почему не нашли, очевидно, не потому, что решений нет". Есть какие-то другие причины, почему эти решения не находятся", - отметил глава МИД.

Он заверил, что зерновую проблему можно решить, "было бы желание решать ее".

"У нас такое желание есть", – сказал Кулеба.

Что известно о запрете на импорт зерна из Украины

Еврокомиссия 2 мая приняла временные меры по импорту отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины в 5 стран ЕС. Первоначально запрет был введен до 5 июня. Однако 12 мая Польша, Болгария, Румыния, Словакия и Венгрия призвали Еврокомиссию продлить эмбарго на агропродукцию из Украины до конца года.

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на экспорт украинского зерна в ЕС: Польша, Венгрия и Словакия заявили, что пролонгируют эмбарго в одностороннем порядке.

Украина подала иск в ВТО на действия стран ЕС, сохраняющих ограничения на импорт зерна. В то же время в Польше заявили , что не изменят своего решения, потому что пытаются защитить местных фермеров.

Украина заявила, что может перестать импортировать из Польши яблоки, лук, капусту и помидоры.

21 сентября стало известно, что Украина предложила Словакии план экспорта агропродукции и Братислава назвала его приемлемым.

26 сентября стало известно, что Украина направила 5 странам ЕС предложение по экспорту агропродукции. Впоследствии в Минэкономики сказали, что Украина отзовет иски во Всемирную торговую организацию соседних стран при условии получения гарантий отсутствия ограничений на экспорт зерна в будущем.