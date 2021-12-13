"Зерновая" схема на 157 млн грн: экс-руководителей нескольких госпредприятий разоблачили на масштабных хищениях

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.



Следствие установило, что в течение 2011-2017 годов руководители трех государственных хлебозаготовительных предприятий привлекли связанные частные компании и совместно организовали схему по созданию искусственной задолженности.



"Получаемые незаконным способом средства или права требования направлялись через сложную цепь перечислений и переуступлений на подконтрольные им компании, в том числе за рубежом", - говорится в сообщении.



Детективы НАБУ зафиксировали шесть эпизодов такой, вероятно, коррупционной деятельности. Кроме того, участники схемы лишили госпредприятия торговой марки за бесценок при том, что ее стоимость по результатам экспертиз составляет 20 млн грн.



НАБУ и САП устанавливают других участников, которые могут быть причастны к совершению преступлений.



10 декабря 2021 злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 364 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Напомним, 23 ноября 2021 года НАБУ при процессуальном руководстве САП сообщило о подозрении исполняющему обязанности директора "Ахтырского комбината хлебопродуктов" в организации растраты зерна на сумму свыше 3,2 млн грн.