Об этом сообщает Мининфраструктуры .

В портах Большой Одессы под обработкой 21 судно, на которое загружают 800 тыс. тонн украинской агропродукции.

"Зерновым коридором" в украинские порты движется одно судно. При этом в Босфоре растет очередь из судов, ожидающих инспекцию.

"По состоянию на 15 января, в очереди 109 судов, из которых 22 загружены агропродукцией. Российская делегация продолжает тормозить инспекции и отказывается работать после 15.30. Из 81 заявленного на участие в Инициативе судна зарегистрировали всего 2", - отмечает ведомство.

Всего с 1 августа 2022 года из портов Большой Одессы вышли 653 судна, которые экспортировали 17,5 млн тонн украинской агропродукции в страны Азии, Европы и Африки.

13 января в страны Африки, Азии и Европы отправили первый в 2023 году груз с миллионом тонн украинской агропродукции.

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