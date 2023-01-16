"Зерновая инициатива": за выходные из украинских портов вывезли 153 тыс. тонн агропродукции
За выходные из портов Большой Одессы "зерновым коридором" вышли шесть судов из 153 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы
Об этом сообщает Мининфраструктуры .
В портах Большой Одессы под обработкой 21 судно, на которое загружают 800 тыс. тонн украинской агропродукции.
"Зерновым коридором" в украинские порты движется одно судно. При этом в Босфоре растет очередь из судов, ожидающих инспекцию.
"По состоянию на 15 января, в очереди 109 судов, из которых 22 загружены агропродукцией. Российская делегация продолжает тормозить инспекции и отказывается работать после 15.30. Из 81 заявленного на участие в Инициативе судна зарегистрировали всего 2", - отмечает ведомство.
Всего с 1 августа 2022 года из портов Большой Одессы вышли 653 судна, которые экспортировали 17,5 млн тонн украинской агропродукции в страны Азии, Европы и Африки.
- 13 января в страны Африки, Азии и Европы отправили первый в 2023 году груз с миллионом тонн украинской агропродукции.
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