Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины.

На борт BC VANESSA будет загружено 30 тысяч тонн пшеницы. Ее доставят в Афганистан, который сейчас страдает от продовольственного кризиса.

В страны Африки в ходе "зерновой инициативы" Украина уже транспортировала 0,65 млн тонн продовольствия. Кроме того, было принято решение отправить еще 50 тысяч тонн зерна в рамках гуманитарной помощи населению Эфиопии и Сомали.

"В целом с начала реализации Инициативы украинские порты покинули 169 судов с 3,9 млн тонн агропродукции", - отмечают в министерстве.

18 сентября из украинских портов вышли 10 судов с продовольствием.