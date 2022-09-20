"Зерновая инициатива": в одесский порт зашло четвертое зафрахтованное ООН судно
В украинский порт Одесса зашел зафрахтованный Всемирной продовольственной программой ООН балкер BC VANESSA
Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины.
На борт BC VANESSA будет загружено 30 тысяч тонн пшеницы. Ее доставят в Афганистан, который сейчас страдает от продовольственного кризиса.
В страны Африки в ходе "зерновой инициативы" Украина уже транспортировала 0,65 млн тонн продовольствия. Кроме того, было принято решение отправить еще 50 тысяч тонн зерна в рамках гуманитарной помощи населению Эфиопии и Сомали.
"В целом с начала реализации Инициативы украинские порты покинули 169 судов с 3,9 млн тонн агропродукции", - отмечают в министерстве.
- 18 сентября из украинских портов вышли 10 судов с продовольствием.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.37
Покупка 40.37Продажа 41.19
-
EUR
Покупка 39.94Продажа 41.07
- Актуальное
- Важное