Об этом Министерство инфраструктуры Украины сообщает в facebook .

Стало известно, что в рамках "зерновой инициативы" в январе мир получил на 25% меньше украинской агропродукции, чем в декабре. Из портов Большой Одессы в страны Африки, Азии и Европы 77 судов экспортировали три миллиона тонн агропродукции.

"Это на 25% меньше объемов декабря. В декабре Украина отправила 94 судна с 3,7 миллиона тонн агропродукции. Кроме этого, большинство стран получает украинскую агропродукцию с огромными задержками во времени из-за простоя судов в Босфоре", - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что сохраняется тенденция ежемесячного снижения объемов экспорта агропродукции через порты Одесса, Пивденный, Черноморск. За шесть месяцев работы "зернового коридора" мир получил 19,7 миллиона тонн продовольствия, а должен получить более 30 миллионов тонн при стабильном функционировании коридора.

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Министерство отмечает, что единственное препятствие для доступа украинской агропродукции на мировые рынки – это действия российской стороны в Совместном координационном центре (СКЦ), которая всеми доступными путями и под вымышленными предлогами блокирует инспекции судов в Босфоре и регистрацию новых судов по инициативе.

Также отмечается, что сохраняется критически низкий показатель выхода судов из портов – 2,5 судна в сутки. В январе порты работали всего на 30-40% из-за дефицита флота под загрузку. В Босфоре три судна в сутки проходят инспекцию и получают разрешение двигаться в украинские порты за продовольствием из предложенных девяти.

Ежедневно СКЦ планирует проведение 10 инспекций в сутки, но российские инспекторы удачно завершают лишь половину из них. Так, в январе было проведено 204 инспекции, из которых успешными были 173.

Также тормозится и регистрация судов для участия в инициативе. При заявленных более 80 судов представители РФ без объяснения причин регистрируют 2-3 судна в сутки. По состоянию на 4 февраля 120 судов ожидают инспекции в территориальных водах Турции (98 - на вход в порты под загрузку, 22 - с агропродукцией на выход).

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"Это целенаправленная дестабилизация ситуации с целью ограничить доступ украинского продовольствия на мировые рынки из-за замедления движения судов из/в украинские порты. Украина неоднократно обращала внимание партнеров на недопустимость блокирования свободного судоходства страной-агрессором и насаждения несправедливой продовольственной политики", - говорится в сообщении.