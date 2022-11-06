Зерновая инициатива, санкция, Иран. Зеленский пообщался с главой Еврокомиссии

Об этом глава государства написал в телеграмме .

В сообщении говорится, что в ходе разговора обсуждалась макрофинансовая помощь Украине на текущий и следующий год. Кроме того, Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляен побеседовали о важности продолжения зерновой инициативы для продовольственной безопасности мира, а также об усилении санкций и противостоянии действиям Ирана, поддерживающего агрессию против нашей страны.

Ранее Урсула фон дер Ляен заявила , что в 2023 году Украина потребует $8 млрд помощи в месяц.

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