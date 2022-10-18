Зерновая инициатива: с Одесчины отправят судно с 40 тыс. тонн пшеницы для Йемена
Сегодня с Одесчины вышли 4 судна с почти 50 тыс. тонн украинской агропродукции. Также балкер с 40 тыс. тонн пшеницы отправится в Йемен
Об этом сообщает в фейсбуке Министерство инфраструктуры Украины.
18 октября из портов Одессы вышли еще 4 судна с почти 50 тыс. тонн украинского продовольствия для стран Азии в рамках Зерновой инициативы. Всего за 2,5 месяца уже 353 судна экспортировали более 7,8 млн тонн агропродукции.
Также сегодня шестое зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН судно в рамках помощи странам в борьбе с продовольственным кризисом загрузило в Черноморске 40 тыс. тонн украинской пшеницы для жителей Йемена.
"Для нас остается приоритетом обеспечение стран Африки и Азии украинским зерном и растительным маслом. На сегодняшний день уже экспортировано более 4,3 млн тонн продовольствия в страны этих континентов. Насыщение рынка украинской агропродукцией – это то, что мы можем и делаем, чтобы предотвратить продовольственный кризис в мире. Все портовые службы в текущих условиях работают на полную мощность с целью оперативной загрузки зерновозов и танкеров", – написал заместитель Министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков.
Первые 5 судов доставили более 120 тыс. тонн пшеницы в Эфиопию, Сомали, Йемен и Афганистан.
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