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Зерновая инициатива: РФ полностью остановила регистрацию нового флота

1 июля, 2023 суббота
19:38
Экономика

Россия с 26 июня полностью остановила регистрацию нового флота. Это свидетельствует о намерениях РФ сорвать поставки продовольствия на мировые рынки

Об этом сообщает Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

Отмечается, что 29 судов, которые должны экспортировать 1,4 миллиона тонн продовольствия преимущественно для 5 стран Азии и Африки, включая Китай, Египет, Бангладеш, Турцию, заблокированы Россией в территориальных водах Турции.

"В июне из украинских портов было экспортировано всего 2 миллиона тонн. Еще 1 миллион тонн продовольствия либо грузится, либо уже частично загружен на 13 судов - последних, которые зарегистрированы в Инициативе", - сообщили в Министерстве.

Также там добавили, что если не возобновить регистрацию судов, то зерновое соглашение будет полностью остановлено.

Зерновая инициатива: что известно

Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено между Россией и ООН и отдельно между Украиной и ООН при посредничестве Турции в июле 2022 года в Стамбуле. Затем его несколько раз продлевали. В марте 2023 года РФ сообщила участникам соглашения о продлении соглашения всего на 60 дней вместо 120. Срок этих договоренностей истекал 18 мая.

Для его продолжения оккупанты требовали:

  • переподключение Россельхозбанка к SWIFT
  • возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания
  • отмену ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты
  • возобновление работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса"
  • разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

Отметим, транзит российского аммиака по трубопроводу "Тольятти - Одесса" был остановлен в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину. Общая протяженность аммиакопровода "Тольятти - Одесса" составляет 2418 м, из них более тысячи километров проходит по территории Украины. Оператором его украинской части выступает госпредприятие "Укрхимтрансаммиак", а доставленный на государственный Одесский припортовый завод (ОПЗ) российский аммиак ранее поставляли на экспорт.

Уже 17 мая действие зерновой сделки продлили на 60 дней. Требования россиян не удовлетворили.

Впоследствии российские инспекторы возобновили регистрацию судов на вход в украинские порты, однако с нарушением, в частности, РФ проигнорировала 56 кораблей, ожидающих длительное время.

5 июня заместитель министра внешних дел РФ Сергей Вершинин заявил, что не видят перспектив продления зернового соглашения.

А уже во вторник, 13 июня, сам Путин заявил, что Россия думает о выходе из зерновой сделки, поскольку Украина якобы использует зерновые коридоры для запуска морских дронов. Впоследствии пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что шансов у зерновой сделки нет из-за того, что якобы российская часть не была выполнена.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш разочарован замедлением темпов проверок в рамках Черноморской зерновой инициативы и исключением из нее порта Южный, поскольку это привело к уменьшению количества судов, выходящих из украинских портов.

  • Госпожа посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Ольга Трофимцева считает с уверенностью на 99,9%, что Россия выйдет из черноморского зернового соглашения в июле.
Мир
Россия
зерно
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