Об этом сообщает Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

В министерстве отмечают, что с 10 апреля Россия в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле в одностороннем порядке прекратила регистрацию судов из украинских портов для формирования инспекционного плана. Она начала формировать собственный план инспекций, выбирая суда из очереди по своему усмотрению. Это, по мнению министерства, полностью противоречит условиям "зерновой инициативы" и неприемлемо для Украины.

"В результате уже второй раз за 9 месяцев работы "зерновой инициативы" не составлен инспекционный план и не проинспектировано ни одно судно. Это ставит под угрозу функционирование "зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что с ноября 2022 года россияне под разными предлогами саботируют и затягивают время проведения инспекций. Это уже привело к сокращению объемов экспорта украинской агропродукции на мировой рынок на 15-18 млн тонн.

Также российские представители СКЦ с апреля 2023-го пытаются вмешаться в деятельность украинских портов и экспортеров путем навязывания собственных критериев определения конкретных судов, которые будут участвовать в "зерновой инициативе". Так с 14 апреля они без всяких объяснений начали отказывать в регистрации трех судов, которых уже ожидает груз в украинском порту Пивденный. Два из этих судов следуют в Китай.

Министерство отмечает, что таким образом Россия пытается установить контроль за количеством загруженного флота и направлениями его работы. Это нарушение международных норм и положений.

"Это очередная попытка диктовать всему миру свою политику, ставить под угрозу продовольственную безопасность и использовать продовольствие как оружие. Украина категорически отвергает очередные требования россиян и выступает против вмешательства в деятельность украинских портов. Надеемся, что партнеры – ООН и Турция смогут обеспечить выполнение всеми сторонами в СКЦ процедур, работавших 9 месяцев", - подытожили в министерстве.