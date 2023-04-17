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"Зерновая инициатива" под угрозой: РФ во второй раз заблокировала инспекцию судов в Босфоре

17 апреля, 2023 понедельник
15:08
Экономика

В понедельник, 17 апреля, российская сторона во второй раз с ноября 2022 года заблокировала инспекции судов в территориальных водах Турции

Об этом сообщает Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

В министерстве отмечают, что с 10 апреля Россия в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле в одностороннем порядке прекратила регистрацию судов из украинских портов для формирования инспекционного плана. Она начала формировать собственный план инспекций, выбирая суда из очереди по своему усмотрению. Это, по мнению министерства, полностью противоречит условиям "зерновой инициативы" и неприемлемо для Украины.

"В результате уже второй раз за 9 месяцев работы "зерновой инициативы" не составлен инспекционный план и не проинспектировано ни одно судно. Это ставит под угрозу функционирование "зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что с ноября 2022 года россияне под разными предлогами саботируют и затягивают время проведения инспекций. Это уже привело к сокращению объемов экспорта украинской агропродукции на мировой рынок на 15-18 млн тонн.

Также российские представители СКЦ с апреля 2023-го пытаются вмешаться в деятельность украинских портов и экспортеров путем навязывания собственных критериев определения конкретных судов, которые будут участвовать в "зерновой инициативе". Так с 14 апреля они без всяких объяснений начали отказывать в регистрации трех судов, которых уже ожидает груз в украинском порту Пивденный. Два из этих судов следуют в Китай.

Министерство отмечает, что таким образом Россия пытается установить контроль за количеством загруженного флота и направлениями его работы. Это нарушение международных норм и положений.

"Это очередная попытка диктовать всему миру свою политику, ставить под угрозу продовольственную безопасность и использовать продовольствие как оружие. Украина категорически отвергает очередные требования россиян и выступает против вмешательства в деятельность украинских портов. Надеемся, что партнеры – ООН и Турция смогут обеспечить выполнение всеми сторонами в СКЦ процедур, работавших 9 месяцев", - подытожили в министерстве.

  • 8 ноября 2022 года стало известно, что "зерновой коридор" работает не на полную мощность из-за того, что инспекторы из РФ медленно проверяют зерновозы в коридоре.
  • По состоянию на 9 января 2023 года из-за россиян в Босфоре в очереди ожидали инспекции 98 судов с агропродукцией из Украины.
  • 19 января сообщили, что в результате действия россиян в Босфоре, которые приводят к очереди из более чем 100 судов, мир ежемесячно недополучает миллионы тонн украинского продовольствия. Впоследствии Украина призвала международное сообщество помочь в возобновлении полноценной работы "зернового коридора", сделанного РФ инструментом манипуляций и давления.
  • 26 января сообщили, что в течение января количество выходов судов из украинских портов держалось на уровне 2,7, по 2-3 корабля в день, – это один из самых низких показателей.
  • По состоянию на 27 марта российская инспекция продолжает задерживать проверки судов в рамках "зерновой инициативы" в территориальных водах Турции. Входа и выхода в общей сложности ожидают 94 судна.
Россия
Турция
зерно
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