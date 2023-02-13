"Зерновая инициатива": из-за действий России в Босфоре в очереди ожидают 145 судов
Количество нового флота под загрузку в рамках "зерновой инициативы" снизилось, потому что РФ саботирует проведение инспекций. В настоящее время в очереди стоят 145 судов
Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.
"За прошедшую неделю 25 судов экспортировали 1,1 миллиона тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы. В частности, 54 тысячи тонн пшеницы отправлено в Шри-Ланку, 57 тысяч тонн – в Бангладеш, а 90 тысяч тонн ожидают Кения, Тунис и Египет ", – рассказали в ведомстве о работе "зернового коридора".
В министерстве заявили о существенном снижении показателя заходов новых судов под погрузку. На прошлой неделе порты Большой Одессы приняли только 16 судов, тогда как на позапрошлой – 25 судов.
"Тенденция к снижению судозаходов по агроэкспорту обусловлена действиями России в инспекционной зоне в Босфоре. Уже третий месяц подряд россияне целенаправленно саботируют проведение инспекций под разными необоснованными, а иногда абсурдными поводами. В связи с этим в очереди на инспекцию Совместного координационного центра, по состоянию на 12 февраля, ожидают 145 судов, из которых 122 - направляются в украинские порты за агропродукцией", - рассказали в Мининфраструктуры.
В настоящее время в портах Большой Одессы находятся 18 судов. На них загружают 584,5 тысяч тонн украинских продовольствия. По "Зерновому коридору" после инспекции двигается только одно судно.
- ООН обнародовала отчет, согласно которому с начала действия зернового соглашения из портов Украины было отправлено 21 043 307 тонн сельскохозяйственной продукции, почти половина этого объема – кукуруза.
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