"Зерновая инициатива": из-за действий РФ в Босфоре 81 судно ожидает проверки
14 декабря из портов вышли еще четыре судна с 69,5 тыс. тонн украинской продукции для Азии, однако в Босфоре РФ регистрирует не более 3 судов в день, в связи с этим 81 судно стоит в очереди на проверку
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.
"Зерновая инициатива: из портов Большой Одессы вышли 4 судна с 69,5 тыс. тонн агропродукции для Азии", - пишет прессслужба.
Сообщается, что в их числе танкеры SELINA II, MED PACIFIC с 54 тыс. тонн подсолнечного масла для Индии.
"В Босфоре 81 судно ожидает проверки (61 - на вход, 20 - на выход). Ситуация с очередью стабильно тяжелая - РФ так же регистрирует не более 3 судов в день, при необходимых 12", - объясняют в пресс-службе.
В настоящее время под обработкой в одесских портах находится 21 судно, на которое загружается 665,8 тыс. тонн украинских агротоваров.
По состоянию на 14 декабря по "зерновому коридору" двигается один корабль с 63,5 тыс. тонн продовольствия.
Всего 1 августа из портов Одессы вышли 554 судна, которые экспортировали 13,9 млн тонн украинской продукции в страны Азии, Европы и Африки.
- "Зерновое соглашение", которое позволило возобновить экспорт продовольствия из портов Украины, продлили на 120 дней . Решение принято 17 ноября в Стамбуле.
- Турция, при посредничестве которой было заключено "зерновое соглашение", хочет продлить его срок на год.
- 9 декабря президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Россия удерживает в портах судна с украинским зерном по 3-5 недель, из-за чего ежемесячно недоэкспортируется 2-3 млн тонн украинской агропродукции.
- 9 декабря из порта Одесса вышло судно с 25 тысяч тонн украинской пшеницы для Сомали. Это уже третье судно в рамках инициированной президентом Владимиром Зеленским программы Grain From Ukraine.
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