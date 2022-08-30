Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины .

30 августа из украинских портов Одесса, Черноморск и Пивденный вышли шесть судов с агропродукцией на бортах. Среди них есть судно KARTERIA. Его зафрахтовала Всемирная продовольственная программа ООН по помощи населению Йемена.

Всего на бортах шести судов находится 183 тыс. тонн украинской агропродукции.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков говорит, что менее чем за месяц работы "зерновой инициативы" Украина экспортировала 1,5 млн тонн агропродукции. Впрочем, количество судов в месяц, выходящих из украинских портов, нужно увеличить до 100–150.

Также Кубраков отмечает, что на борту балкера KARTERIA переправляется 37,5 тыс. тонн пшеницы для Йемена. Страна находится в состоянии гуманитарной катастрофы: согласно данным ООН, 16 миллионов йеменцев страдают от голода.

"Мы понимаем свою глобальную миссию и ответственность перед странами, которым нужно украинское продовольствие. Вышедший сегодня караван — очередной шаг Украины навстречу цивилизованному миру", – подчеркнул Кубраков.

За 29 дней работы "зернового коридора" из украинских портов вышло уже 56 судов, которые перевезли 1,3 млн тонн агропродукции в 18 стран мира.