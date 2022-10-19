"Зерновая инициатива": из украинских портов вышло 6 судов с продовольствием
В среду, 19 октября, из портов Украины вышли шесть судов с 86,7 тоннами зерновой продукции для стран Азии и Европы
Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины.
Так, из одесского порта 19 октября вышло судно KEMAL KURU. Из порта Черноморск вышли суда ALMIRANTE STORNI и CS CALVINA. А из порта Южный – балкеры KUBROSLI-Y, DAYTONA-H и танкер DENSA DEFNE.
Всего с момента введения "зерновой инициативы" Украина экспортировала 7,9 млн тонн агропродукции.
"Всего из украинских портов вышли 360 судов с агропродукцией, направленной в страны Азии, Европы и Африки", - написали в Мининфраструктуры.
- 18 октября стало известно, что из одесского порта в Йемен выйдет судно, загруженное 40 тыс. тонн зерна.
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