"Зерновая инициатива": из украинских портов вышли еще 7 судов с продовольствием
В субботу, 8 октября, из украинских портов утром вышли 7 балкеров с зерном на борту
Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины.
Отмечаюсь, что из порта Одесса вышли суда SHAMAN WISDOM, LADY EVA, ORIS SOFI. Из порта Черноморск отправились балкеры LAURUS, ENEIDA и танкер CHEM HERO. А из порта Южный во Вьетнам отправился балкер CORNELIA M из 60 тыс. тонн украинской пшеницы.
На бортах семи балкеров в страны Азии и Европы перевозят 172,6 тыс. тонн агропродукции.
С момента выхода первого судна из украинских портов в рамках "зерновой инициативы" в страны Азии, Европы и Африки экспортировано 6,6 млн тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышли 292 судна с продовольствием.
- 4 октября Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что 72% пшеницы из Украины экспортировано в Африку, Азию и Турцию. Также они отметили, что с 1 августа по 30 сентября Украина отправила через порты Великобритании 5,5 млн тонн аграрной продукции на 241 корабле.
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