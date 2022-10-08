Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины.

Отмечаюсь, что из порта Одесса вышли суда SHAMAN WISDOM, LADY EVA, ORIS SOFI. Из порта Черноморск отправились балкеры LAURUS, ENEIDA и танкер CHEM HERO. А из порта Южный во Вьетнам отправился балкер CORNELIA M из 60 тыс. тонн украинской пшеницы.

На бортах семи балкеров в страны Азии и Европы перевозят 172,6 тыс. тонн агропродукции.

С момента выхода первого судна из украинских портов в рамках "зерновой инициативы" в страны Азии, Европы и Африки экспортировано 6,6 млн тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышли 292 судна с продовольствием.

4 октября Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что 72% пшеницы из Украины экспортировано в Африку, Азию и Турцию. Также они отметили, что с 1 августа по 30 сентября Украина отправила через порты Великобритании 5,5 млн тонн аграрной продукции на 241 корабле.