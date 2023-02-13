Об этом говорится в данных ООН.

Отмечается, что на кукурузу приходится 47%, пшеницу – 29%, подсолнечное масло и шрот – по 5%, остальные грузы – 14%.

По географическому распределению среди получателей грузов:

Китай (4,2 миллиона тонн)

Испания (3,8 миллиона)

Турция (2,4 миллиона)

Нидерланды (1,2 миллиона)

Египет (724,7 тыс. тонн)

По данным ООН, 12 февраля из портов Украины вышли четыре судна с продовольствием.

Ранее Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что из-за действий России, блокирующей инспекции судов в Босфоре, в январе мир получил на 25% меньше украинской агропродукции, чем в декабре.