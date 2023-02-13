"Зерновая инициатива": из украинских портов отправили уже более 21 млн тонн продовольствия, - ООН
С начала действия зерновой сделки из портов Украины было отправлено 21 043 307 тонн сельскохозяйственной продукции, почти половина этого объема – кукуруза
Об этом говорится в данных ООН.
Отмечается, что на кукурузу приходится 47%, пшеницу – 29%, подсолнечное масло и шрот – по 5%, остальные грузы – 14%.
По географическому распределению среди получателей грузов:
- Китай (4,2 миллиона тонн)
- Испания (3,8 миллиона)
- Турция (2,4 миллиона)
- Нидерланды (1,2 миллиона)
- Египет (724,7 тыс. тонн)
По данным ООН, 12 февраля из портов Украины вышли четыре судна с продовольствием.
Ранее Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что из-за действий России, блокирующей инспекции судов в Босфоре, в январе мир получил на 25% меньше украинской агропродукции, чем в декабре.
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