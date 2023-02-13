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"Зерновая инициатива": из украинских портов отправили уже более 21 млн тонн продовольствия, - ООН

13 февраля, 2023 понедельник
05:30
Экономика

С начала действия зерновой сделки из портов Украины было отправлено 21 043 307 тонн сельскохозяйственной продукции, почти половина этого объема – кукуруза

Об этом говорится в данных ООН.

Отмечается, что на кукурузу приходится 47%, пшеницу – 29%, подсолнечное масло и шрот – по 5%, остальные грузы – 14%.

По географическому распределению среди получателей грузов:

  • Китай (4,2 миллиона тонн)
  • Испания (3,8 миллиона)
  • Турция (2,4 миллиона)
  • Нидерланды (1,2 миллиона)
  • Египет (724,7 тыс. тонн)

По данным ООН, 12 февраля из портов Украины вышли четыре судна с продовольствием.

Ранее Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что из-за действий России, блокирующей инспекции судов в Босфоре, в январе мир получил на 25% меньше украинской агропродукции, чем в декабре.

Украина
ООН
зерно
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