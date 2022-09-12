"Зерновая инициатива": из украинских портов 12 сентября вышло 9 судов с агропродукцией
В рамках реализации "зерновой инициативы" из портов Одесса, Черноморск и Южный в понедельник, 12 сентября, вышли 9 судов из 163,8 тыс. тонн агропродукции на бортах
Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.
Суда из Украины направляются в страны Азии и Европы.
По информации министерства, сегодня порты Одессы планируют принять на вход 13 судов под погрузку украинской агропродукцией. На 10:00 шесть судов были пришвартованы у причалов портов Одессы (2), Черноморской (1) и порта Южный (3).
Как добавили в Мининфраструктуры, с момента выхода первого судна с украинским продовольствием было экспортировано 2,78 млн. тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышли 122 судна с агропродукцией, направленной в страны Азии, Европы и Африки.
- 22 июля между Украиной, Турцией и генсеком ООН было подписано соглашение по экспорту зерна . Россия, со своей стороны, подписала зеркальный договор.
- За месяц в рамках "зерновой инициативы" из Украины отправили 1,7 млн. тонн агропродукции в порты 18 стран мира.
- 7 сентября Путин заявил о намерении ограничить вывоз зерна из портов Украины, поскольку оно вроде бы не попадает в бедные страны. На это в Офисе президента Украины ответили , что у России нет оснований для пересмотра зернового соглашения, которое позволяет Украине экспортировать зерно из портов Черного моря, а его условия строго соблюдаются. В британской разведке добавили, что российский диктатор Путин соврал о невыполнении условий соглашения о вывозе зерна из заблокированных РФ черноморских портов из-за желания дискредитировать Украину.
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