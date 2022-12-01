International Summit on Food Security, где была начата инициатива GrainfromUkraine, это очень важное в стратегическом смысле мероприятие. Особенно если погрузиться в дискурс, который в последнее время пытается насаживать кремль.

Если вы послушаете выступления бункерного деда в течение последнего года, то если отбросить тупые шутки, пересказ псевдоисторических книг и фантазии больного человека, можно увидеть, что российское руководство очень хочет представить свою агрессию против Украины как некую мифическую "войну против Запада". Мол, они объявили войну проклятым западным империалистам "за многополярный мир", потому что эти же империалисты раньше очень угнетали народы Африки и Азии.

Понятно, что во многих странах Африки и Азии достаточно слабо представляют, где расположена Украина, почему на нее напал сосед, и какое это имеет значение, а о западных колонизаторах-империалистах слышали почти все.

Цели подобной кремлевской линии тоже ясны. "Спецоперация", которая, по плану шизофренических стратегов, должна была длиться "дни или недели", длится уже 9 месяцев. За это время агрессор успел продемонстрировать весь возможный набор преступлений, что сделало невозможным для большинства стран открыто поддерживать какие-либо отношения с ним. В итоге у нас есть ряд последних решений международных структур (от резолюции Генассамблеи ООН о репарациях для Украины и до провозглашения России государством — спонсором терроризма от Европарламента), которые продолжают закреплять дипломатическую изоляцию агрессора.

Конечная цель России – преподнести войну против Украины как "войну Запада и АнтиЗапада"

При таких условиях сама Россия стремится позиционировать себя как лидер в борьбе со всем "коллективным Западом", и как "защитник" всех "угнетенных западом" народов. В принципе, если сотрудничать с сомнительными режимами отдельных государств Африки и Азии, распространять там свою пропаганду, то это мнение вполне может находить сторонников. Конечная цель – преподнести войну против Украины как "войну Запада и АнтиЗапада".

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И здесь они традиционно используют собственные террористические методы. Поскольку Украина является традиционным поставщиком пищевых продуктов на мировые рынки (в том числе и для азиатских и африканских государств), Россия старательно использует с начала войны сложности с доставкой украинской сельхозпродукции на мировые рынки, чтобы продвигать тезис, что "Запад поддерживает войну в Украине, чтобы морить голодом африканцев". И как бы ни был глуп этот тезис с нашей точки зрения, но он вполне может использоваться для продвижения Россией своих нарративов. Тем более что они подкрепляют этот "западный кнут" еще и собственным "пряником", обещая "бесплатно отдавать зерно" африканским странам. По крайней мере такие заявления постоянно делает как сам бункерный, так и его прислуга.

Агрессия России против Украины уже давно переросла локальный уровень

Можно, конечно, говорить, что общественное мнение стран Африки и Азии не играет серьезной роли в нынешней войне, но агрессия России против Украины уже давно переросла локальный уровень. Сейчас все ищут новых союзников, источники оружия и других ресурсов. От этого будет зависеть в т.ч. и продолжительность войны, потому что Россия сейчас изо всех сил пытается прорвать дипломатическую изоляцию.

Не стоит забывать, что террористический шантаж со стороны России фактором украинского продовольствия — это средство давления на демократические государства, ведь ясно, что любая дестабилизация в Африке и Азии может означать новые волны беженцев и проблемы уже для Европы.

Очевидно, что формула программы GrainfromUkraine – это стратегия win-win для Украины и Запада. Мероприятие покупает у Украины зерно для стран Африки. Украина получает гарантированные деньги для собственной экономики, Запад поддерживает Украину, и одновременно снижает напряжение в мире, выбивая из рук России геостратегический козырь о "войне против Запада", которую она пытается "продать" во многих странах. Поэтому инициатива важна в контексте нового мира, полностью изменившего агрессия России против Украины.

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Об авторе. Петр Олещук, политолог

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