Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины .

11 судов перевезут 240 тыс. тонн зерна для стран Азии, Африки и Европы.

На 10:00 утра девять судов уже покинули порты Одессы и Черноморска. В порту Пивденном два балкера ожидают благоприятных погодных условий.

Также Мининфраструктуры отмечает, что с момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано уже 3,33 млн тонн продукции. Всего из украинских портов по состоянию на 15 сентября вышли 145 судов в страны Азии, Африки и Европы.

13 сентября из портов Украины вышли семь судов с агропродукцией.

14 сентября стало известно, что генсек ООН Гутерреш обсудил с Путиным продление "зернового соглашения".