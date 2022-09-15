"Зерновая инициатива": 15 сентября из украинских портов выйдут 11 судов с 240 тыс. тонн зерна на бортах
Из портов Одесса, Черноморск и Пивденный сегодня, 15 сентября, выйдут 11 судов из 240 тыс. тонн агорпродукции на бортах
Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины .
11 судов перевезут 240 тыс. тонн зерна для стран Азии, Африки и Европы.
На 10:00 утра девять судов уже покинули порты Одессы и Черноморска. В порту Пивденном два балкера ожидают благоприятных погодных условий.
Также Мининфраструктуры отмечает, что с момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано уже 3,33 млн тонн продукции. Всего из украинских портов по состоянию на 15 сентября вышли 145 судов в страны Азии, Африки и Европы.
- 13 сентября из портов Украины вышли семь судов с агропродукцией.
- 14 сентября стало известно, что генсек ООН Гутерреш обсудил с Путиным продление "зернового соглашения".
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