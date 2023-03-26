Зерно из Украины: в Йемен следует балкер с 30 тысячами тонн пшеницы
Балкер, перевозящий 30 тысяч тонн пшеницы для Йемена по программе Grain From Ukraine, следует "зерновым коридором"
Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.
"Балкер Negmar Cicek, шестое судно в рамках программы Grain From Ukraine, вышел из порта "Черноморск" и присоединился к караванам еще с трех судов", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что 30 тысяч тонн гуманитарной пшеницы получит Йемен благодаря донатам правительств США, Франции и Испании.
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В целом, по информации ведомства, с момента старта программы Grain From Ukraine из портов Большой Одессы отправлено 170 тысяч тонн украинской пшеницы в такие нуждающиеся страны, как Эфиопия, Сомали, Йемен, Кения.
- В понедельник, 20 марта, в кенийский порт Момбаса в рамках гуманитарной миссии Grain from Ukraine прибыло судно Valsamitis с 30 тыс. тонн украинской пшеницы на борту.
- По состоянию на 22 марта, Украина экспортировала 25,3 миллиона тонн продовольствия для стран Азии, Европы и Африки.
- 20 марта стало известно, что Йемен получит 30 тыс тонн пшеницы, которую ему отправила Украина в рамках программы Grain From Ukraine.
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