Зерно из Украины: в Йемен следует балкер с 30 тысячами тонн пшеницы

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.

"Балкер Negmar Cicek, шестое судно в рамках программы Grain From Ukraine, вышел из порта "Черноморск" и присоединился к караванам еще с трех судов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что 30 тысяч тонн гуманитарной пшеницы получит Йемен благодаря донатам правительств США, Франции и Испании.

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В целом, по информации ведомства, с момента старта программы Grain From Ukraine из портов Большой Одессы отправлено 170 тысяч тонн украинской пшеницы в такие нуждающиеся страны, как Эфиопия, Сомали, Йемен, Кения.