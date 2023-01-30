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Зерно, артиллерия и спортивные санкции: Зеленский провел переговоры с премьером Дании

30 января, 2023 понедельник
21:47
война с Россией

Президент Украины провел переговоры с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен, где обсудил присоединение страны к танковой коалиции и инициативе "Зерно из Украины", а также восстановление Николаева

Об этом он рассказал в вечернем обращении за 30 января.

В переговорах также участвовали министр обороны и министр иностранных дел Дании.

"Я поблагодарил Данию за оказанную оборонную поддержку, за существенное усиление нашей артиллерии, за готовность присоединиться к танковой коалиции. Обсудили сегодня, что еще можем сделать, чтобы усилить украинских воинов", - рассказал Зеленский.

Он также сообщил, что страна поддержала Черноморскую экспортную инициативу и присоединилась к программе "Зерно из Украины" – Grain from Ukraine.

"Тот факт, что мы имеем существенный прогресс в отношении продовольственной безопасности, доказывает, что можем достичь прогресса и в других пунктах нашей формулы мира. Сегодня мы обсудили, каким конкретно может быть участие Дании в реализации пунктов формулы мира", - рассказывает глава государства.

Кроме того, отмечается, что Дания взяла на себя шефство по восстановлению Николаева. Зеленский сообщил, что уже начат проект по восстановлению водоснабжения и очистке воды в городе.

"Николаев – это город, над восстановлением которого Дания взяла шефство. Это потребность в проектах в области энергетики, инфраструктуры, в социальной сфере, в производстве. Особенно ощутимо для Николаева – очистка воды, восстановление нормального водоснабжения, которое разрушено российскими оккупантами. Уже есть соответствующий проект с участием Дании, реализация которого началась", - говорится в обращении.

Президент призвал Данию приобщиться к усилиям Украины по защите спортивных структур и международного олимпийского движения от дискредитации из-за попыток отдельных представителей спортивной бюрократии допустить российских спортсменов к международным соревнованиям.

  • 19 января на заседании совета внешней политики в Дании решили передать Украине артиллерийские системы – 19 французских гаубиц CAESAR.

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Николаев
Владимир Зеленский
Дания
зерно
поддержка Украины
Мир про Украину
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