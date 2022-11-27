"Соломой надо топить, но быть независимыми. Понимать, что это святое… Очевидно, помня историю ХХ века, когда мы 5 раз теряли украинскую независимость, я думаю, что не надо напоминать, с какой стороны эта независимость забиралась".

Виктор Ющенко. 2010 год. После подписания Харьковских соглашений.

Знаете, мне было очень больно в свое время, когда активно оплевывали и травили Виктора Ющенко, третьего президента Украины.

Ющенко был первым действительно украинским президентом, который пытался нас вернуть к ценностям независимости и свободы.

Он был первым президентом, пытавшимся вернуть нам историческую память. Который был действительно не прокремлевским. У которого была четкая идея развития Украины

Для Ющенко украинский язык не был изученным и приобретенным. Он первым заговорил о Голодоморе — во время его президентства Голодомор 1932–1933 годов признан геноцидом. Именно Ющенко открыл Национальный историко-культурный заповедник "Гетманская слава". По его инициативе был реставрирован дворец Кирилла Разумовского. Он открыл монумент "Памяти Героев Крут".

Он был первым президентом, пытавшимся вернуть нам историческую память. Который был действительно не прокремлевским. У которого была четкая идея развития Украины.

Зерна, брошенные тогда, в 2004-м, проросли в 2014 году. И дали свои плоды в 2022-м. Когда мы уже знаем, как дорого стоит независимость и как мы готовы за нее бороться

10 января 2010 года президент Ющенко присвоил Степану Бандере звание Героя Украины.

Во время президентства Ющенко начались переговоры о безвизовом режиме для Украины. Также Ющенко пытался договориться со Вселенским патриархом Варфоломеем о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви, но тогда этому помешал патриарх РПЦ Алексий II, который срочно прилетел в Киев, несмотря на то, что не имел приглашения.

Но ничего не бывает напрасным. Зерна, брошенные тогда, в 2004-м, проросли в 2014 году. И дали свои плоды в 2022 году.

Когда мы уже знаем, как дорого стоит независимость и как мы готовы за нее бороться.

P.S. Я просто хочу, чтобы несмотря на все ошибки, допущенные им, мы помнили, кто был первым.

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Об авторе. Зоя Казанжи, журналистка.

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