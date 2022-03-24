Зеркальный ответ: Украина сократила количество сотрудников посольства Беларуси до пяти человек

Об этом сообщил "Европейской правде" спикер МИД Олег Николенко.



"Министерство иностранных дел Украины сегодня направило МИД Беларуси официальную ноту о решении украинской стороны сократить количество персонала посольства Беларуси в Украине до пяти человек. Дипломатическая аккредитация остальных сотрудников белорусского посольства отменяется, а их и членов их семей пребывание на территории Украины объявляется нежелательным", – сказал он.



Кроме того, Украина отменила свое разрешение на выполнение консульских услуг почетному консулу Беларуси во Львове, что фактически означает закрытие консульства.



Как отметил представитель МИД, когда белорусские дипломаты вернутся в Украину, на них будет распространяться ограничение передвижения за пределы 40-километровой зоны от центра Киева.



"Предостерегаем белорусские власти, что любые ее дальнейшие недружественные шаги в отношении Украины получат решительный ответ", - добавил Николенко.



Напомним, из Беларуси выслали почти всех украинских дипломатов и закрывают украинское консульство в Бресте из-за "недружественных действий" Киева.