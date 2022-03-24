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Зеркальный ответ: Украина сократила количество сотрудников посольства Беларуси до пяти человек

24 мартa, 2022 четверг
18:32
война с Россией

Украина ответила на высылку Беларусью большинства украинских дипломатов сокращением белорусского посольства до пяти человек

Об этом сообщил "Европейской правде" спикер МИД Олег Николенко.

"Министерство иностранных дел Украины сегодня направило МИД Беларуси официальную ноту о решении украинской стороны сократить количество персонала посольства Беларуси в Украине до пяти человек. Дипломатическая аккредитация остальных сотрудников белорусского посольства отменяется, а их и членов их семей пребывание на территории Украины объявляется нежелательным", – сказал он.

Кроме того, Украина отменила свое разрешение на выполнение консульских услуг почетному консулу Беларуси во Львове, что фактически означает закрытие консульства.

Как отметил представитель МИД, когда белорусские дипломаты вернутся в Украину, на них будет распространяться ограничение передвижения за пределы 40-километровой зоны от центра Киева.

"Предостерегаем белорусские власти, что любые ее дальнейшие недружественные шаги в отношении Украины получат решительный ответ", - добавил Николенко.

Напомним, из Беларуси выслали почти всех украинских дипломатов и закрывают украинское консульство в Бресте из-за "недружественных действий" Киева.

Белорусь
консульство
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