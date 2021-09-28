Зеркальный ответ: МИД Украины вызывает посла Венгрии из-за газового соглашения с РФ

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"МИД Украины аналогично приглашает посла Венгрии в Киеве, чтобы донести нашу принципиальную позицию", - сказал он.

Украина имеет такую позицию:

транспортировка газа в обход Украины подрывает национальную безопасность государства и энергетическую безопасность Европы,

соглашение Венгрии с Газпромом наносит удар украинского-венгерским отношениям.

"Украинская сторона предпримет решительные меры для защиты национальных интересов", - отметил спикер.

Венгрия и российский концерн "Газпром" подписали договор о поставках газа до конца 2036 года в обход Украины. Украина назвала это "экономически необоснованным решением в угоду Кремля".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал вмешательством в венгерские дела реакцию Украины на соглашение с Газпромом, его коллега Дмитрий Кулеба заявил, что Венгрия "нанесла удар" по отношениям стран.

Венгрия вызывает посла Украины из-за критики МИД сделки Будапешта с Газпромом, которая исключила транзит через Украину.