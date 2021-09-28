Зеркальный ответ: МИД Украины вызывает посла Венгрии из-за газового соглашения с РФ
Министерство иностранных дел Украины вызывает посла Венгрии в Киеве для объяснения позиции по договору между Венгрией и Газпромом о поставках газа в обход Украины
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
"МИД Украины аналогично приглашает посла Венгрии в Киеве, чтобы донести нашу принципиальную позицию", - сказал он.
Украина имеет такую позицию:
- транспортировка газа в обход Украины подрывает национальную безопасность государства и энергетическую безопасность Европы,
- соглашение Венгрии с Газпромом наносит удар украинского-венгерским отношениям.
"Украинская сторона предпримет решительные меры для защиты национальных интересов", - отметил спикер.
- Венгрия и российский концерн "Газпром" подписали договор о поставках газа до конца 2036 года в обход Украины. Украина назвала это "экономически необоснованным решением в угоду Кремля".
- Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал вмешательством в венгерские дела реакцию Украины на соглашение с Газпромом, его коллега Дмитрий Кулеба заявил, что Венгрия "нанесла удар" по отношениям стран.
- Венгрия вызывает посла Украины из-за критики МИД сделки Будапешта с Газпромом, которая исключила транзит через Украину.
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