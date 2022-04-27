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Зеркальные меры. Россия ввела санкции против 287 членов палаты общин парламента Великобритании

27 апреля, 2022 среда
15:04
Мир

Россия в ответ на санкции Британии против депутатов Госдумы ввела ограничения в отношении 287 членов палаты общин британского парламента

Об этом сообщил МИД РФ в среду, 27 апреля.

В сообщении говорится, что 11 марта правительство Британии внесло в список санкций 386 депутатов Государственной думы РФ. Теперь "на основе взаимности" РФ вводит персональные ограничения в отношении 287 членов палаты общин британского парламента.

"Указанные лица, которым отныне закрыт въезд в Российскую Федерацию, принимали самое активное участие во введении антироссийских санкционных инструментов Лондона, способствуют безосновательному нагнетанию русофобской истерии в Великобритании", - заявили в российском министерстве.

Москва считает, что Лондон "демонизирует" Россию и пытается изолировать ее на международной арене.

  • Отметим, что вчера Великобритания обновила список санкций против России. В обновленный санкционный список попали члены федерального собрания России, депутаты госдумы и сенаторы совета федерации.

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санкции
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