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Эксклюзив

Зеркальная ситуация со сталинским СССР обрекает путинскую Россию на поражение, - экс-депутат госдумы Яковенко

4 февраля, 2023 суббота
13:50
война с Россией

Российский оппозиционный политик в эмиграции, социолог Игорь Яковенко заметил, что если рассматривать исторические аналогии, то пока не было "Сталинградской битвы", она еще впереди

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Путин пытается воспроизвести известный метод Жукова – забрасывать противника человеческими телами, воспринимать людей как пушечное мясо. Но есть отличие, которое кардинально отличает от ситуации Второй мировой, – тогда было понятно, за что люди идут умирать, потому что враг был на родной земле. Сегодня пытаются объяснить, говорить о том, что мы воюем с НАТО, с Украиной, что Украина напала бы, если бы мы первые не напали", - прокомментировал российский оппозиционный политик.

Игорь Яковенко отметил, что в РФ от мобилизации втрое больше убегают, чем идут в военкоматы, потому что при всей истерической пропаганде все понимают, что украинские танки не идут на Москву, натовские солдаты не топчут города России. Очевидно, что никто на Россию не нападал, кто угодно может выглянуть в окно или выйти на улицу и увидеть, что там нет ни натовского, ни украинского солдата. Соответственно, мотивов, ради чего идти воевать, есть только два: принудительная мобилизация и деньги.

"Представить себе, что с помощью денег Сталин отправлял бы людей на фронт, невозможно. Поскольку ситуация зеркальная, путинский фашизм выполняет роль Третьего рейха, то все это сравнение становится совершенно невозможным. Тактика забрасывания телами остается такой же, но с одним существенным отличием. Во-первых, у сталинского СССР было гораздо больше ресурсов и были те же союзники, которые сегодня помогают Украине. Все зеркально изменилось – не кто-то напал на Россию, а Россия напала на Украину. Не России помогают Великобритания, США, Франция и другие, а именно противнику России, противнику Путина – все помогают Украине. Ленд-лиз принят в пользу Украины, а не России. Эта зеркальная ситуация обрекает путинскую Россию на поражение. Сталинградской битвы, если рассматривать исторические аналогии, пока не было, она еще впереди. Эта "Сталинградская битва", когда российско-фашистские войска будут уничтожены, состоится тогда, когда Украина получит натовское вооружение и перейдет в наступление. Надеюсь, это произойдет этой весной", - сказал Яковенко.

  • Ранее издание Вloomberg писало, что, несмотря на потери российской армии в войне с Украиной, президент РФ Владимир Путин планирует новое наступление, которое может начаться в феврале - марте .
  • А секретарь СНБО Алексей Данилов говорил , что россияне готовятся к новой волне наступления в Украине до 24 февраля и разведывают оборонные возможности Украины. Впоследствии он подчеркивал , что власть понимает угрозу повторного наступления российских войск на территорию Украины и готовится.
  • Уже 1 февраля секретарь СНБО заявил : "Россияне готовятся к максимальной эскалации войны и нельзя исключать ни одного сценария в ближайшие две-три недели".
  • 2 февраля в Главном управлении разведки рассказали , что российский президент Владимир Путин приказал до марта захватить всю территорию Донетчины и Луганщины.
  • 3 февраля представитель ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов сказал, что февраль – март станут месяцами активных событий на фронте


 

Украина
Россия
Франция
Владимир Путин
Вторая мировая война
мобилизация
НАТО
США
Великобритания
оружие для Украины
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