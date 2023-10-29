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Зенитный "франкенштейн": американцы создали для Украины гибрид Patriot и советских ЗРК, - СМИ

29 октября, 2023 воскресенье
14:09
Война с Россией

В США создали систему ПВО FrankenSAM, сочетающую в себе передовые ракеты "земля-воздух" западного калибра с переоборудованными пусковыми установками советских времен

Об этом пишет NYT .

Есть два варианта этих импровизированных средств противовоздушной обороны - один сочетает советские пусковые установки "Бук" и американские ракеты Sea Sparrow, а второй - радары советской эпохи и американские ракеты Sidewinder.

Отмечается, что эти системы опробовали в течение последних нескольких месяцев на военных базах в Соединенных Штатах – в Украину их доставят уже этой осенью.

"Системы FrankenSAM вносят свой вклад в восполнение критических пробелов в противовоздушной обороне Украины, и это важнейший вызов, с которым сегодня сталкивается эта страна", — сказала Лаура Купер, заместитель помощника министра обороны по политике России, Украины и Евразии.

Отмечается, что с начала войны Украина начала смешивать наступательное оружие — свои устаревшие запасы советских времен и то, что оно получило с Запада. Проект FrankenSAМ пытается сделать то же самое для ПВО Украины.

В четверг, 26 октября, администрация Байдена объявила о еще одном пакете военной помощи Украине на сумму 150 миллионов долларов. Он будет включать в себя дополнительные боеприпасы для трех типов систем противовоздушной обороны, включая ракеты Sidewinder для одной из FrankenSAM.

Издание рассказывает, что программа была открыта в конце прошлого года, когда украинские официальные лица попросили союзников помочь им найти ракеты для около 60 пусковых установок "Бук" и радаров советских времен. Зная, что Западу будет трудно получить боеприпасы российского производства для систем "Бук", в Украине предложили переоборудовать пусковые установки для использования зенитных ракет НАТО.

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Нардепка Александра Устинова рассказала, что Украина предлагала самостоятельно переоборудовать оружие, но американские инженеры настаивали на выполнении работы. По словам Устиновой, первые несколько пусковых установок и ракет "Бук" поступили в Украину только недавно.

Она также заявила, что Украина готова отправить в Соединенные Штаты еще 17 пусковых установок "Бук" для переоборудования, но американские инженеры ежемесячно могут производить только 5.

Другой проект – наземная пусковая установка, использующая радары советских времен для стрельбы старыми американскими ракетами – был представлен вместе с пакетом помощи 11 октября.

FrankenSAM использует сверхзвуковые ракеты AIM-9M Sidewinder американского производства, разработанные в 1950-х годах и используемые на истребителях F-16 и F-18.

NYT пишет, что представители американского оборонного ведомства и инженеры также испытывают, возможно, самый мощный FrankenSAM: он состоит из ракет Patriot и пусковой станции, работающей со более старыми украинскими радиолокационными системами отечественного производства.

Официальный представитель Пентагона заявил в среду, что система успешно поразила дрон во время испытаний. По словам чиновника, систему планируют отправить в Украину этой зимой.

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