Об этом в Twitter сообщило министерство иностранных дел Британии.

Украинские военные получат 125 зенитных пушек и устройства для противодействия дронам-камикадзе.

"Пакет оборонной помощи стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов включает 125 зенитных пушек и технологии для противодействия смертоносным беспилотникам, поставленным Ираном, в том числе десятки радаров и средств радиоэлектронной борьбы с дронами", - говорится в сообщении министерства.

9 декабря Великобритания расширила санкции против РФ и Ирана, в частности, в санкционный список внесли российские силовики и иранские чиновники.

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