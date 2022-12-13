Зенитные пушки и устройства для противодействия дронам: Британия выделила новый пакет военной помощи Украине
Великобритания 13 декабря объявила о выделении Украине нового пакета военной помощи на 50 млн фунтов стерлингов
Об этом в Twitter сообщило министерство иностранных дел Британии.
Украинские военные получат 125 зенитных пушек и устройства для противодействия дронам-камикадзе.
"Пакет оборонной помощи стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов включает 125 зенитных пушек и технологии для противодействия смертоносным беспилотникам, поставленным Ираном, в том числе десятки радаров и средств радиоэлектронной борьбы с дронами", - говорится в сообщении министерства.
- 9 декабря Великобритания расширила санкции против РФ и Ирана, в частности, в санкционный список внесли российские силовики и иранские чиновники.
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