Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства обороны Финляндии.

Президент Финляндии 25 мая поддержал соответствующее предложение правительства.

По словам министра обороны Антти Кайкконена, Финляндия и дальше будет поддерживать Украину вместе с международными партнерами.

"Из оперативных соображений и для обеспечения безопасной доставки помощи дополнительная информация о конкретном содержании, способе доставки или графике помощи предоставляться не будет", - говорится в сообщении пресс-службы.