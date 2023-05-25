Зенитное вооружение и боеприпасы: Финляндия предоставит новый пакет военной помощи Украине
Финляндия предоставит очередной пакет военной помощи Украине на сумму 109 млн евро. Там будет среди прочего зенитное вооружение и боеприпасы
Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства обороны Финляндии.
Президент Финляндии 25 мая поддержал соответствующее предложение правительства.
По словам министра обороны Антти Кайкконена, Финляндия и дальше будет поддерживать Украину вместе с международными партнерами.
"Из оперативных соображений и для обеспечения безопасной доставки помощи дополнительная информация о конкретном содержании, способе доставки или графике помощи предоставляться не будет", - говорится в сообщении пресс-службы.
- В апреле Финляндия отправила Украине пакет пособий на 78 млн евро.
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