Зенитное оружие, ракетный комплекс "Нептун", дроны, бронетехника: в Киеве началась выставка "Цифровое будущее армии"
На Михайловской площади Киева открылась выставка новых образцов оружия и техники "Цифровое будущее армии" ко Дню защитников и защитниц Украины
Об этом сообщает АрмияInform.
Она завершится 17 октября.
На выставке представлены около тридцати единиц военной техники. Среди них - ракетный комплекс "Нептун", БТР-4Е, БТР-3ДА тому подобное.
Также представлена и модернизированная зенитная самоходная установка 3СУ-23-4М.
Она оснащена радиолокационной станцией и четырьмя зенитными ракетами ближнего радиуса действия.
ГП "Научно-исследовательский институт радиолокационных систем "Квант-Радиолокация" с харьковским предприятием "СКТБ Корпорация "Укринмаш" представили мобильный радиолокационный комплекс "Минерал-У".
"Телекард-Прибор" представил командно-штабную машину К-1450 на базе Renault Midlum и командно-штабную машину с комплектом средств связи и управления на базе КИА КМ-450.
На выставке широко представленыа беспилотная авиация: БПАК А1-СМ "Фурия", БПАК "Аист-100", БПЛА Fly Eye, беспилотник коптерного типа Windhover, многоцелевой БПЛА PD-2 с системой вертикального взлета и посадки.
Интерес у посетителей вызвал баражирующий боеприпас "Гром".
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