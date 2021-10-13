Зенитное оружие, ракетный комплекс "Нептун", дроны, бронетехника: в Киеве началась выставка "Цифровое будущее армии"

Об этом сообщает АрмияInform.



Она завершится 17 октября.

На выставке представлены около тридцати единиц военной техники. Среди них - ракетный комплекс "Нептун", БТР-4Е, БТР-3ДА тому подобное.

Также представлена и модернизированная зенитная самоходная установка 3СУ-23-4М.

Она оснащена радиолокационной станцией и четырьмя зенитными ракетами ближнего радиуса действия.

ГП "Научно-исследовательский институт радиолокационных систем "Квант-Радиолокация" с харьковским предприятием "СКТБ Корпорация "Укринмаш" представили мобильный радиолокационный комплекс "Минерал-У".



"Телекард-Прибор" представил командно-штабную машину К-1450 на базе Renault Midlum и командно-штабную машину с комплектом средств связи и управления на базе КИА КМ-450.



На выставке широко представленыа беспилотная авиация: БПАК А1-СМ "Фурия", БПАК "Аист-100", БПЛА Fly Eye, беспилотник коптерного типа Windhover, многоцелевой БПЛА PD-2 с системой вертикального взлета и посадки.

Интерес у посетителей вызвал баражирующий боеприпас "Гром".