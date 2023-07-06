Об этом говорится в заявлении министерства обороны страны.

Сообщается, что 17-й груз оборонной помощи из Финляндии в Украину включает среди прочего больше зенитного оружия и боеприпасов. Стоимость пакета оценивается в 105 млн евро. Стоимость всех пакетов оборонного оборудования, предоставленных Финляндией Украине, сейчас составляет около 1,2 млрд евро.

"Мы продолжим поддерживать Украину вместе с нашими союзниками. Результат войны будет определять порядок безопасности Европы и Финляндии на десятилетия, поэтому поддержка Украины также является неотъемлемой частью безопасности Финляндии", - прокомментировал министр обороны страны Антти Хяккянен.

В минобороны уточнили, что для безопасной доставки содержимое груза, способ передачи и сроки не будут сообщать.