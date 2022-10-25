Зенитники сбили над Херсонщиной два "шахида", еще один - над Днепропетровщиной
На Херсонщине украинскими зенитчиками сбиты два вражеских дрона "Shahed-136", а на Днепропетровщине - еще один
Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.
"25 октября, около 21:00 часов, в Херсонской области подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" сбиты два вражеских дрона", - говорится в сообщении.
Впоследствии стало известно, что над Днепропетровщиной около 21:30 сбит еще один "Shahed-136" зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Восток".
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