Зенитники сбили над Херсонщиной два "шахида", еще один - над Днепропетровщиной

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

"25 октября, около 21:00 часов, в Херсонской области подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" сбиты два вражеских дрона", - говорится в сообщении.

Впоследствии стало известно, что над Днепропетровщиной около 21:30 сбит еще один "Shahed-136" зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Восток".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb