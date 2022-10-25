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Обновлено

Зенитники сбили над Херсонщиной два "шахида", еще один - над Днепропетровщиной

25 октября, 2022 вторник
23:59
война с Россией

На Херсонщине украинскими зенитчиками сбиты два вражеских дрона "Shahed-136", а на Днепропетровщине - еще один

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

"25 октября, около 21:00 часов, в Херсонской области подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" сбиты два вражеских дрона", - говорится в сообщении.

Впоследствии стало известно, что над Днепропетровщиной около 21:30 сбит еще один "Shahed-136" зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Восток".

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Херсонщина
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