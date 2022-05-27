Зенитники 95 бригады сбили российский Ка-52 на Харьковщине
Украинские военные 27 мая в районе Изюма Харьковской области уничтожили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор"
Об этом сообщил офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко в Facebook.
"Очередной российский ударный вертолет Ка-52 уничтожен сегодня зенитчиками 95 ОДШБр в районе Изюма", - написал он.
- 27 мая в Херсонской области украинский истребитель МиГ-29 сбил российский Су-35 .
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