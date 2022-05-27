Зенитники 95 бригады сбили российский Ка-52 на Харьковщине

Об этом сообщил офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко в Facebook.

"Очередной российский ударный вертолет Ка-52 уничтожен сегодня зенитчиками 95 ОДШБр в районе Изюма", - написал он.

27 мая в Херсонской области украинский истребитель МиГ-29 сбил российский Су-35 .