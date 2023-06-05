Об этом информирует Государственное бюро расследований .

В лесополосе на территории Великобурлукского района Харьковской области обнаружили тайник с российским оружием.

В тайнике были противотанковые гранаты, мины, гранатометы, осколочно-фугасные заряды, патроны разного калибра и кассетные боеприпасы, общим весом более 10 тонн.

Также рашисты оставили найденные противотанковую управляемую ракету и зенитную установку "У-23".

"По оперативной информации оружие принадлежало мотострелковому полку 11-го армейского корпуса береговых войск РФ", - пишет пресс-служба. ДБР изъяло все оружие и готовит его для передачи одной из бригад ВСУ.