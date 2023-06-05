Зенитная установка, мины и более 10 тонн боеприпасов: в Харьковской области нашли тайник россиян
На деоккупированной территории Харьковской области обнаружили очередной тайник с российским оружием, которое рашисты не успели забрать во время отступления
Об этом информирует Государственное бюро расследований .
В лесополосе на территории Великобурлукского района Харьковской области обнаружили тайник с российским оружием.
В тайнике были противотанковые гранаты, мины, гранатометы, осколочно-фугасные заряды, патроны разного калибра и кассетные боеприпасы, общим весом более 10 тонн.
Также рашисты оставили найденные противотанковую управляемую ракету и зенитную установку "У-23".
- 22 апреля стало известно, что в Лимане Донецкой области во время стабилизационных мероприятий Служба безопасности Украины разоблачила девять вражеских приспешников и нашла схрон с российским вооружением.
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