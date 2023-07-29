Зенитки Gepard, вездеходы, дроны и снаряды: новый пакет помощи от Германии
Германия сообщила о новой партии военной помощи для Украины, которая, в частности, включает в себя зенитные самоходные установки Gepard и боеприпасы к ним
Об этом свидетельствует обновленный список переданного Украине оружия, публикуемый немецким правительством.
В частности, Украине было передано шесть ВСУ Gepard и более 15 тысяч боеприпасов к ним.
Также в новый пакет помощи входят более 2600 дымовых снарядов калибра 155 мм, 10 гусеничных вездеходов Bandvagn 206, 20 разведывательных БПЛА RQ-35 Heidrun, 13 разведывательных дронов Vector.
Кроме того, Германия передает восемь карет скорой помощи и восемь стоматологических стерилизаторов.
Помощь Германии Украине
Страна с начала полномасштабной войны оказывает Украине военную помощь. В частности, украинские бойцы получают германскую бронетехнику, в том числе танки Leopard 2 и БМП Marder.
С последнего, 24 марта, Германия передала Украине пулеметы, инженерные машины и антидроновые системы.
Уже в апреле страна направила в Украину очередной пакет военной помощи, в который вошли грузовики, разведывательные дроны и боеприпасы.
14 мая Германия объявила о новом пакете помощи Украине на 2,7 млрд евро, в который вошли 4 зенитных ракетных комплекса IRIS-T-SLM, 30 танков Leopard и 20 БМП Marder. А 23 мая страна передала радар для ПВО TRML-4D, разведывательных беспилотников Vector и прочее.
В июне Украина получила обещание об очередной партии помощи для фронта, в частности, боеприпасы для Leopard, 66 БТР и около 100 единиц спецтехники.
А уже впоследствии министерство обороны Германии заказало у концерна Rheinmetall 20 боевых машин пехоты Marder для Украины. Вероятно, БМП будет доставлен в страну до конца июля.
Также в июне Германия объявила о намерении предоставить Украине 381 млн евро гуманитарной помощи .
13 июля Германия передала Украине зенитки Gepard и станции управления огнем для IRIS-T.
21 июля Германия объявила новый пакет военной помощи Украине, в который впервые вошли танки Leopard, а также пулеметы, артиллерийские снаряды и другое необходимое вооружение.
24 июля Германия договорилась с Польшей о ремонте поврежденных в Украине танков Leopard.
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