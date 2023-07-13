Зенитки Gepard и станции управления огнем для IRIS-T: Германия объявила новый пакет помощи Украине
В четверг, 13 июля, Германия объявила о новом пакете помощи для Украины: туда вошли зенитки Gepard и станции управления огнем для IRIS-T
Об этом говорится на сайте министерства обороны Германии
Отмечается, что страна дополнительно передала:
- 6 самоходных зенитных установок Gepard и 6000 боеприпасов к ним;
- 3 230 артиллерийских снарядов калибра 155-мм и 1 184 дымовых боеприпасов того же калибра;
- Бронированный мостоукладчик BIBER и дополнительный мост к нему;
- 5 бронированных авто для защиты границ;
- 10 станций управления огнем и 10 лазерных осветителей целей для IRIS-T SLM;
- Грузовик 8x8 HX81 большой грузоподъемности и 4 прицепа;
- 24 192 патронов калибра 40-мм.
Германия на саммите НАТО 11 июля объявила о новом пакете помощи Украине: новый пакет на сумму 700 млн евро будет включать две пусковые установки Patriot и 40 боевых машин пехоты Marder, 25 основных боевых танков Leopard 1 A5 и пять Bergepanzer 2 из промышленных запасов или промышленного ремонта.
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