Об этом говорится на сайте министерства обороны Германии

Отмечается, что страна дополнительно передала:

6 самоходных зенитных установок Gepard и 6000 боеприпасов к ним;

3 230 артиллерийских снарядов калибра 155-мм и 1 184 дымовых боеприпасов того же калибра;

Бронированный мостоукладчик BIBER и дополнительный мост к нему;

5 бронированных авто для защиты границ;

10 станций управления огнем и 10 лазерных осветителей целей для IRIS-T SLM;

Грузовик 8x8 HX81 большой грузоподъемности и 4 прицепа;

24 192 патронов калибра 40-мм.

Германия на саммите НАТО 11 июля объявила о новом пакете помощи Украине: новый пакет на сумму 700 млн евро будет включать две пусковые установки Patriot и 40 боевых машин пехоты Marder, 25 основных боевых танков Leopard 1 A5 и пять Bergepanzer 2 из промышленных запасов или промышленного ремонта.