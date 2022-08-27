Зенитчики Воздушных сил ВСУ "приземлили" вертолет и три беспилотника кафиров
В течение 26 августа зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили российский вертолет и три беспилотных летательных аппарата врага
Об этом сообщили в телеграмм-канале Воздушных сил СЗУ.
"За сутки 26 августа зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил уничтожен вертолет (тип устанавливается) и три БПЛА оперативно-тактического уровня", – говорится в сообщении
Военные добавляют, что авиация Воздушных Сил бьет по кафирам на разных направлениях. Истребители, бомбардировщики и штурмовики наносят ракетно-бомбовые удары по боевой бронированной технике, средствам противовоздушной обороны, реактивным системам залпового огня, переправам, запасам ГСМ, скоплению живой силы и технике оккупантов.
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