Зенитчики Воздушных сил ВСУ "приземлили" вертолет и три беспилотника кафиров

Об этом сообщили в телеграмм-канале Воздушных сил СЗУ.

"За сутки 26 августа зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил уничтожен вертолет (тип устанавливается) и три БПЛА оперативно-тактического уровня", – говорится в сообщении

Военные добавляют, что авиация Воздушных Сил бьет по кафирам на разных направлениях. Истребители, бомбардировщики и штурмовики наносят ракетно-бомбовые удары по боевой бронированной технике, средствам противовоздушной обороны, реактивным системам залпового огня, переправам, запасам ГСМ, скоплению живой силы и технике оккупантов.

С 24 февраля по 27 августа россияне потеряли в Украине 46 тыс. военных убитыми, 1939 танков, 234 самолета и 202 вертолета

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