Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии.

Зенитно-ракетный дивизион нацгвардейской бригады Спартан уничтожил на Бахмутском направлении вражеских самолетов и вертолетов на общую сумму около 100 миллионов долларов.

"На Бахмуте противник использовал в основном штурмовики и бомбардировщики, ударные вертолеты разных классов. Преимущественно действовали ночью. Мы сбили четыре самолета и два вертолета. Один — Су-24, три Су-25. Из вертолетов — два Ми-24. Бывает, когда пораженная нами техника падает на территории, которую контролирует противник, тогда мы ее не можем верифицировать. Но я думаю, что наш дивизион уже отработал примерно на 100 миллионов долларов. Это касается подтвержденных целей", - рассказал офицер Нацгвардии на псевдо Партизан.

В настоящее время зенитно-ракетное подразделение бригады "Спартан" вернулось из Бахмута и заступило на боевое дежурство на Харьковском направлении. Бойцы продолжают отслеживать вражеские воздушные цели, в том числе иранские БПЛА Shahed-136.