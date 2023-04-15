Зенитчики из Нацгвардии рассказали о количестве уничтоженной в Бахмуте вражеской авиации
Украинские силы Обороны ликвидировали вражескую авиатехнику на сумму 100 млн долларов
Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии.
Зенитно-ракетный дивизион нацгвардейской бригады Спартан уничтожил на Бахмутском направлении вражеских самолетов и вертолетов на общую сумму около 100 миллионов долларов.
"На Бахмуте противник использовал в основном штурмовики и бомбардировщики, ударные вертолеты разных классов. Преимущественно действовали ночью. Мы сбили четыре самолета и два вертолета. Один — Су-24, три Су-25. Из вертолетов — два Ми-24. Бывает, когда пораженная нами техника падает на территории, которую контролирует противник, тогда мы ее не можем верифицировать. Но я думаю, что наш дивизион уже отработал примерно на 100 миллионов долларов. Это касается подтвержденных целей", - рассказал офицер Нацгвардии на псевдо Партизан.
В настоящее время зенитно-ракетное подразделение бригады "Спартан" вернулось из Бахмута и заступило на боевое дежурство на Харьковском направлении. Бойцы продолжают отслеживать вражеские воздушные цели, в том числе иранские БПЛА Shahed-136.
- Во вторник, 11 апреля, авиация ВСУ нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники врага, а ПВО сбила 2 дрона типа "Орлан-10".
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