Землю накрыл мощный Персеидский метеорный дождь

Об этом сообщает издание BBC.

Отмечается, что когда обломки кометы попадают в атмосферу Земли, они сгорают, что приводит к ярким вспышкам, известным как падающие звезды, которые можно увидеть невооруженным глазом.

За этим ежегодным природным явлением можно наблюдать в одинаковое время в июле и августе каждый год, и в этом году пик пришелся на ночь в субботу и ранние часы воскресенья.

Как известно, метеоры, которые могут иметь размер песчинки или горошинки, врезались в атмосферу Земли со скоростью 215 000 км/ч.