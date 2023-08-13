Землю накрыл мощный Персеидский метеорный дождь
В ночь на воскресенье, 13 августа, Персеидский метеорный дождь (Персеиды) накрыл Землю, когда она пересекала путь кометы Свифта-Туттля
Об этом сообщает издание BBC.
Отмечается, что когда обломки кометы попадают в атмосферу Земли, они сгорают, что приводит к ярким вспышкам, известным как падающие звезды, которые можно увидеть невооруженным глазом.
За этим ежегодным природным явлением можно наблюдать в одинаковое время в июле и августе каждый год, и в этом году пик пришелся на ночь в субботу и ранние часы воскресенья.
Как известно, метеоры, которые могут иметь размер песчинки или горошинки, врезались в атмосферу Земли со скоростью 215 000 км/ч.
- 10 августа сообщалось , что самый известный метеорный поток Персеиды достигнет своего пика в эти выходные, а именно в ночь с 12 на 13 августа.
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