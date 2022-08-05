Земля, здания, корпоративные права, финансы: Шмыгаль анонсировал конфискацию более 900 российских объектов

Об этом сообщила пресс-служба правительства, передает Еспресо.TV.

"Есть сегодня в повестке дня системно важное решение о конфискации российского имущества и активов в Украине. Перечень объектов сформирован. Это сотни зданий, корпоративных прав, земельных участков и финансовых активов", - сказал Шмигаль.

Объекты конфискации разделены на три категории.

"Первая категория – это имущество, принадлежащее российскому государству. Вторая категория – это активы, принадлежащие подсанкционным гражданам и компаниям из России. Третья категория – это активы российских банков. Сегодня правительство утвердит указ президента, которым предлагается конфискация 903 объектов, которые принадлежат именно российскому государству. 79 позиций – это корпоративные права, 824 позиции – имущество", - рассказал Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что конфискация происходит правовым способом, а также спрогнозировал в дальнейшем конфискацию российских активов за рубежом.

"Делаем это системно и в соответствии со всеми процедурами. Мы не подменяем закон нашим желанием, а реализуем эту стратегическую задачу правовым способом. Конфискованные активы конвертируются в средства, которые будут направлены на нашу оборону и восстановление. Сегодняшний шаг является первым в нашей стратегии. Следующим большим шагом должна стать и конфискация российских активов на Западе для восстановления Украины. Над этим работает и правительство, и Офис президента с командами лучших юристов и с командами международных экспертов, наших партнеров и союзников", - сказал Шмигаль.

Напомним, ЕС планирует в октябре принять законодательство, которое позволит конфискацию российских активов.

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