Земля и дом в РФ: нардепу объявили подозрение в сокрытии имущества, ранее у Королевской обнаружили недвижимость под Москвой
В пятницу, 17 февраля, НАБУ и САП сообщили народной депутату Украины IX созыва о подозрении во внесении недостоверных сведений в е-декларацию за 2020 год
Об этом сообщает официальный сайт Национального антикоррупционного бюро Украины.
Действия нардепа квалифицировали по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины (в редакции Закона Украины № 1074-ІХ от 04.12.2020).
"Следствие установило, что народная избранница не задекларировала два земельных участка в Киевской области совокупной площадью более 0,8 га. Кроме того, она "забыла" об имуществе в РФ: жилом доме площадью 120,1 кв.м и земельном участке в 1,13 га. Общая стоимость незадекларированного имущества составляет более 4,315 млн грн. Расследование указанных фактов НАБУ и САП начали на основании заключения НАПК", - пишут в НАБУ.
По информации "Суспильного", речь идет о Наталии Королевской.
- В ноябре у нардепа от ОПЗЖ Наталии Королевской обнаружили землю под Москвой, НАПК передало САП данные о ее образе жизни.
- Ранее СМИ писали, будто Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод, избранные в парламент по спискам запрещенной в Украине партии ОПЗЖ, сложили депутатские мандаты. В настоящее время, по данным журналистов, они живут в ОАЭ.
- 15 февраля входившие во фракцию ОПЗЖ народные депутаты Украины Наталья Королевская и Юрий Солод официально подали заявления на сложение депутатских полномочий.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.36
Покупка 39.36Продажа 40.01
-
EUR
Покупка 41.48Продажа 42.36
- Актуальное
- Важное