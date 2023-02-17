Земля и дом в РФ: нардепу объявили подозрение в сокрытии имущества, ранее у Королевской обнаружили недвижимость под Москвой

Об этом сообщает официальный сайт Национального антикоррупционного бюро Украины.

Действия нардепа квалифицировали по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины (в редакции Закона Украины № 1074-ІХ от 04.12.2020).

"Следствие установило, что народная избранница не задекларировала два земельных участка в Киевской области совокупной площадью более 0,8 га. Кроме того, она "забыла" об имуществе в РФ: жилом доме площадью 120,1 кв.м и земельном участке в 1,13 га. Общая стоимость незадекларированного имущества составляет более 4,315 млн грн. Расследование указанных фактов НАБУ и САП начали на основании заключения НАПК", - пишут в НАБУ.

По информации "Суспильного", речь идет о Наталии Королевской.