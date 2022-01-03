Земля, энергетика и соцстандарты: эксперт назвал топ-5 событий 2021 года в экономике Украины

Такую пятерку главных событий в прошлом году в эфире "Эспрессо: капитал с Андреем Яницким" на телеканале "Эспрессо" назвал председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.



"Первое событие – запуск рынка земли. Возможно, эти изменения мы сейчас на себе не ощущаем, но в средне- и долгосрочной перспективе эффект от них будет значителен", – сказал он.



Возобновление сотрудничества с МВФ также можно считать событием года, ведь это свидетельствует о соответствующем экономическом курсе Украины.



"Третье событие года тяжело сформулировать, пожалуй, назову это так – деликатная ситуация в энергетическом секторе. С одной стороны, это вопрос тарифообразования. Мы все знаем, что происходит с тарифами. С другой стороны, это вопросы, связанные со стоимостью энергоносителей и традиционными проблемами года, которые у нас проходят накануне каждого отопительного сезона", – сказал Бураковский.



Важным событием года было введение в 2021 году трехлетнего бюджетного планирования. Верховная Рада приняла Бюджетную декларацию на ближайшие три года, согласно которой Украина должна выстраивать государственный бюджет в последующие годы.



Как пояснил эксперт, это позволит уйти от практики планирования бюджета на год и иметь больший горизонт планирования.



"В конце концов, пятое событие – повышение социальных стандартов. Но с моей точки зрения, хотя это хорошо – повышение минимальной зарплаты, выплата 1 000 грн вакцинированным украинцам, но это лишний раз свидетельствует о том, что мы пока не двигаемся к реформе социального обеспечения", - заметил Бураковский.