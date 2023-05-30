Он обнародован на странице РДК в соцсетях.

РДК, говорится в манифесте, борется за "российское национальное государство" с "новым, этническим взглядом на мир".

В таком государстве, отмечается в манифесте, не будет "этнической преступности и национального унижения", земля "будет принадлежать тем, кто на ней рожден", а значение будут иметь "лишь кровь, способности и личные достижения".

Российский добровольческий корпус по многочисленным свидетельствам исповедует крайние правые и неонацистские взгляды. В самом РДК утверждают, что находятся в составе ВСУ; в Киеве официально это не подтверждали и не опровергали.