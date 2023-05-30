"Земля будет принадлежать родившимся на ней": Российский добровольческий корпус обнародовал манифест
Группировка "Русский добровольческий корпус" выпустила манифест под названием "Человек этнический", в котором утверждает, что земля принадлежит тем народам, которые на ней родились
Он обнародован на странице РДК в соцсетях.
РДК, говорится в манифесте, борется за "российское национальное государство" с "новым, этническим взглядом на мир".
В таком государстве, отмечается в манифесте, не будет "этнической преступности и национального унижения", земля "будет принадлежать тем, кто на ней рожден", а значение будут иметь "лишь кровь, способности и личные достижения".
Российский добровольческий корпус по многочисленным свидетельствам исповедует крайние правые и неонацистские взгляды. В самом РДК утверждают, что находятся в составе ВСУ; в Киеве официально это не подтверждали и не опровергали.
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