Об этом говорится в статье The New York Times.

Журналисты NYT опубликовали большой репортаж с освобожденных территорий Херсонской области, в частности, пообщавшись с местными фермерами.

HALO Trust, глобальная организация по разминированию, считает, что мины и взрывчатка могла загрязнить территорию Украины размером с Великобританию. Ни в одном регионе проблема не стоит так остро, как в Херсонской области, где российские войска почти везде покинули взрывчатку после того, как осенью украинские войска ее оттеснили.

Глава Ассоциации фермеров Херсона Александр Гордиенко рассказал, что некоторые фермеры с осторожностью обследовали собственные земли: только он сам с металлоискателем и большим прибором на тракторе нашел около 1500 мин.

"Россияне миновали все: от городов и линий электропередач до детских игрушек, собачьих будок и ульев", - сказал Александр Дворецкий, руководитель отдела разминирования в регионе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. "Цель заключалась в том, чтобы не дать нам вернуть людям стабильную жизнь".

По словам Александра Дворецкого, с октября его саперы уничтожили более 16 тысяч мин и боеприпасов, в том числе кассетных. Он отметил, что это лишь незначительная доля от общего количества.

Многие украинские фермеры убеждены, что российские войска нацелились на их поля и технику, чтобы морить украинцев голодом и уничтожить один из важнейших экономических двигателей страны.