Земли в Украине, загрязненные взрывчаткой, могут достигать размеров Великобритании, - NYT
Россияне намеренно минуют гражданскую инфраструктуру временно оккупированных территорий, чтобы не дать украинцам вернуть стабильную жизнь
Об этом говорится в статье The New York Times.
Журналисты NYT опубликовали большой репортаж с освобожденных территорий Херсонской области, в частности, пообщавшись с местными фермерами.
HALO Trust, глобальная организация по разминированию, считает, что мины и взрывчатка могла загрязнить территорию Украины размером с Великобританию. Ни в одном регионе проблема не стоит так остро, как в Херсонской области, где российские войска почти везде покинули взрывчатку после того, как осенью украинские войска ее оттеснили.
Глава Ассоциации фермеров Херсона Александр Гордиенко рассказал, что некоторые фермеры с осторожностью обследовали собственные земли: только он сам с металлоискателем и большим прибором на тракторе нашел около 1500 мин.
"Россияне миновали все: от городов и линий электропередач до детских игрушек, собачьих будок и ульев", - сказал Александр Дворецкий, руководитель отдела разминирования в регионе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. "Цель заключалась в том, чтобы не дать нам вернуть людям стабильную жизнь".
По словам Александра Дворецкого, с октября его саперы уничтожили более 16 тысяч мин и боеприпасов, в том числе кассетных. Он отметил, что это лишь незначительная доля от общего количества.
Многие украинские фермеры убеждены, что российские войска нацелились на их поля и технику, чтобы морить украинцев голодом и уничтожить один из важнейших экономических двигателей страны.
- Напомним, на Волыни, на одном из заминированных с начала полномасштабного вторжения России участков, автомобиль взорвался на мини, там находились бойцы 100-й бригады ТРО.
- В селе Ищенко Великоалександровской общины Херсонской области автомобиль с гражданскими взорвался на российской мини, в результате чего 2 человека погибли.
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