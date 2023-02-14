Землетрясение в Турции унесло жизни 5 украинцев, 10 спасены, 7 считаются пропавшими, - МИД
В результате землетрясения погибли 5 граждан Украины, из-под завалов спасены 10 украинцев, 7 считаются пропавшими, их поиски продолжаются, 1 человек госпитализирован
Об этом в Facebook написал представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
"В общей сложности удалось разыскать 136 граждан и эвакуировать 37. Из-под завалов спасены 10 украинцев. 7 считаются пропавшими, их поиски продолжаются (2 могут быть под завалами, к поиску привлечены наши подразделения ГСЧС). 1 человек госпитализирован, его состояние стабильное. К сожалению , в результате землетрясения погибли 5 граждан Украины, в том числе семья из Запорожья. Посольство принимает меры по подготовке репатриации тел погибших", - говорится в сообщении.
Также представитель МИД отметил, что в зону стихийного бедствия отправляется вторая группа консулов, чтобы на месте координировать поиски пропавших граждан, оказывать содействие пострадавшим и обеспечить эвакуацию украинцев в другие турецкие регионы и Украину.
В ближайшее время дипломаты планируют эвакуировать из пострадавшего южного региона 22 украинских граждан.
- 6 февраля на юго-востоке Турции и северо-западе Сирии в сутки произошло два мощных землетрясения магнитудой более семи баллов.
- Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Турции и сирийцам из-за потерь в результате землетрясения. 8 февраля в Турцию прибыла группа украинских спасателей и парамедиков.
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