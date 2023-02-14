Об этом в Facebook написал представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"В общей сложности удалось разыскать 136 граждан и эвакуировать 37. Из-под завалов спасены 10 украинцев. 7 считаются пропавшими, их поиски продолжаются (2 могут быть под завалами, к поиску привлечены наши подразделения ГСЧС). 1 человек госпитализирован, его состояние стабильное. К сожалению , в результате землетрясения погибли 5 граждан Украины, в том числе семья из Запорожья. Посольство принимает меры по подготовке репатриации тел погибших", - говорится в сообщении.

Также представитель МИД отметил, что в зону стихийного бедствия отправляется вторая группа консулов, чтобы на месте координировать поиски пропавших граждан, оказывать содействие пострадавшим и обеспечить эвакуацию украинцев в другие турецкие регионы и Украину.

В ближайшее время дипломаты планируют эвакуировать из пострадавшего южного региона 22 украинских граждан.