Землетрясение в Турции: удалось найти шестерых украинцев, не выходивших на связь

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Он отметил, что состояние найденных граждан Украины удовлетворительное. Пока для их жизни угроз нет. Впрочем, жилье части из них разрушено, поэтому они поселились у турецких родственников. Консул поддерживает связь с ними.

Также Николенко заявил об увеличении общего количества обращений о гражданах в зоне землетрясения, связь с которыми отсутствует. Пока количество обращений составляет 27. Украинское посольство вместе с турецкими спасателями пытается установить места их пребывания.

Отмечают, что информации о наличии украинцев среди жертв стихийного бедствия нет.