Землетрясение в Турции: удалось найти шестерых украинцев, не выходивших на связь
Украинское посольство смогло найти шестерых украинцев, с которыми была потеряна связь после землетрясения в Турции
Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
Он отметил, что состояние найденных граждан Украины удовлетворительное. Пока для их жизни угроз нет. Впрочем, жилье части из них разрушено, поэтому они поселились у турецких родственников. Консул поддерживает связь с ними.
Также Николенко заявил об увеличении общего количества обращений о гражданах в зоне землетрясения, связь с которыми отсутствует. Пока количество обращений составляет 27. Украинское посольство вместе с турецкими спасателями пытается установить места их пребывания.
Отмечают, что информации о наличии украинцев среди жертв стихийного бедствия нет.
- Напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции и северо-западе Сирии в сутки произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени - 7,7 балла и в 13:4 - 7,6 балла). Впоследствии сообщили, что число погибших в результате землетрясения в странах возросло до более 4,2 тыс. человек.
- По оценкам ВОЗ, количество жертв землетрясения в течение недели может увеличиться в восемь раз.
- Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Турции и сирийцам из-за потерь в результате землетрясения.
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