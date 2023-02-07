Землетрясение в Турции: шесть украинцев ранены, - журналистка

Об этом в эфире Еспресо заявила собственная корреспондентка Укринформа в Турции Ольга Будник.

"В общей сложности в посольство поступило 43 обращения о потере связи с гражданами Украины. Посольство Украины в Турции разыскало уже 18 украинцев, они не выходили на связь после землетрясения. Установлены факты ранения шести граждан. Информации о погибших пока нет. В зоне бедствия есть перебои с мобильным покрытием, мы надеемся, что все кого ищут, - выйдут на связь", - рассказала она.