Землетрясение в Турции: шесть украинцев ранены, - журналистка
В результате землетрясений в Турции ранены шесть граждан Украины - информации о погибших пока нет
Об этом в эфире Еспресо заявила собственная корреспондентка Укринформа в Турции Ольга Будник.
"В общей сложности в посольство поступило 43 обращения о потере связи с гражданами Украины. Посольство Украины в Турции разыскало уже 18 украинцев, они не выходили на связь после землетрясения. Установлены факты ранения шести граждан. Информации о погибших пока нет. В зоне бедствия есть перебои с мобильным покрытием, мы надеемся, что все кого ищут, - выйдут на связь", - рассказала она.
- Напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции и северо-западе Сирии за сутки произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени - 7,7 балла и в 13:24 - 7,6 балла). Впоследствии сообщили, что число погибших в результате землетрясения в странах возросло до более 4,2 тыс. человек.
- По оценкам ВОЗ, количество жертв землетрясения в течение недели может увеличиться в восемь раз.
- Ранее украинское посольство смогло найти девять украинцев , с которыми была потеряна связь после землетрясения в Турции.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.67
Покупка 39.67Продажа 40.32
-
EUR
Покупка 42.17Продажа 43.09
- Актуальное
- Важное