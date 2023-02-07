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Землетрясение в Турции: шесть украинцев ранены, - журналистка

7 февраля, 2023 вторник
16:31
Мир

В результате землетрясений в Турции ранены шесть граждан Украины - информации о погибших пока нет

Об этом в эфире Еспресо заявила собственная корреспондентка Укринформа в Турции Ольга Будник.

"В общей сложности в посольство поступило 43 обращения о потере связи с гражданами Украины. Посольство Украины в Турции разыскало уже 18 украинцев, они не выходили на связь после землетрясения. Установлены факты ранения шести граждан. Информации о погибших пока нет. В зоне бедствия  есть перебои с мобильным покрытием, мы надеемся, что все кого ищут, - выйдут на связь", - рассказала она.

  • Напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции и северо-западе Сирии за сутки произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени - 7,7 балла и в 13:24 - 7,6 балла). Впоследствии сообщили, что число погибших в результате землетрясения в странах возросло до более 4,2 тыс. человек.
  • По оценкам ВОЗ, количество жертв землетрясения в течение недели может увеличиться в восемь раз.
  • Ранее украинское посольство смогло найти девять украинцев , с которыми была потеряна связь после землетрясения в Турции.
Украина
Турция
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