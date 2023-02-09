Землетрясение в Турции и Сирии унесло жизни уже более 12 тысяч человек

Об этом сообщает NBC News.

В Турции, по словам президента Реджепа Таипа Эрдогана, погибли не менее 9 057 человек. Еще 52 979 получили ранения, согласно данным турецкого управления по чрезвычайным ситуациям, а 8 000 человек были спасены из-под завалов.

В Сирии погибли по меньшей мере 2 992 человека.

По данным министерства здравоохранения страны и "Белых шлемов", более 24 800 человек получили ранения.