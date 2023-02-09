Землетрясение в Турции и Сирии унесло жизни уже более 12 тысяч человек
Общее число погибших в Турции и Сирии в результате землетрясения достигло 12 049 человек, еще 52 979 - получили ранения
Об этом сообщает NBC News.
В Турции, по словам президента Реджепа Таипа Эрдогана, погибли не менее 9 057 человек. Еще 52 979 получили ранения, согласно данным турецкого управления по чрезвычайным ситуациям, а 8 000 человек были спасены из-под завалов.
В Сирии погибли по меньшей мере 2 992 человека.
По данным министерства здравоохранения страны и "Белых шлемов", более 24 800 человек получили ранения.
- Напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции и северо-западе Сирии в сутки произошло два мощных землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04.17 по местному времени - 7,7 балла и в 13.24 - 7,6 балла).
- По оценкам ВОЗ, количество жертв землетрясения в течение недели может увеличиться в восемь раз.
- Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Турции и сирийцам из-за потерь в результате землетрясения.
- 8 февраля в Турцию прибыла группа украинских спасателей и парамедиков.
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