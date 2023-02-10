Об этом сообщили в Sky News.

Шесть членов семьи были спасены после того, как они провели 101 час под завалами в Турции в результате разрушительного землетрясения.

Людям удалось выжить, скопившись в небольшом воздушном кармане под обрушенным зданием в Искендеруне, провинция Хатай.

Журналисты также отметили, что морги и кладбища переполнены, а на улицах некоторых городов трупы лежат завернутые в одеяла, ковры и брезент.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал это "катастрофой века".