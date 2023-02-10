Землетрясение в Турции и Сирии: спасена семья, находившаяся под завалами более 100 часов
Спасатели в Турции достали из-под завалов семью: из-за землетрясения шесть человек провели 101 час в разрушенном здании
Об этом сообщили в Sky News.
Шесть членов семьи были спасены после того, как они провели 101 час под завалами в Турции в результате разрушительного землетрясения.
Людям удалось выжить, скопившись в небольшом воздушном кармане под обрушенным зданием в Искендеруне, провинция Хатай.
Журналисты также отметили, что морги и кладбища переполнены, а на улицах некоторых городов трупы лежат завернутые в одеяла, ковры и брезент.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал это "катастрофой века".
- Напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции и северо-западе Сирии в сутки произошло два мощных землетрясения магнитудой более семи баллов.
- По оценкам ВОЗ, количество жертв землетрясения в течение недели может увеличиться в восемь раз.
- Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Турции и сирийцам из-за потерь в результате землетрясения.
- 8 февраля в Турцию прибыла группа украинских спасателей и парамедиков.
- Число жертв землетрясений в Турции и Сирии по состоянию на вечер 9 февраля уже превысило 20 тысяч человек.
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