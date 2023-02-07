Землетрясение в Турции и Сирии: количество жертв достигло более 4,2 тыс.
Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло жизни уже более 4,2 тысяч человек и их количество постоянно растет в процессе спасательных работ
Как сообщает Анадолу, со ссылкой на главу турецкого Управления ЧС (AFAD) Юнуса Сезара, по состоянию на утро, 7 февраля, число погибших в результате разрушительного землетрясения на юге Турции достигло 2921, еще 15 834 получили ранения.
Ранее вице-президент Турции Фуат Октай сообщал, что всего из-под завалов удалось извлечь живыми 7840 человек. Октай добавил, что 338 000 человек были размещены в общежитиях, университетах и приютах.
По информации Al Jazeera, в результате землетрясения в Сирии число погибших возросло до 1293 человек, также известно о 3411 раненых.
- Напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции и северо-западе Сирии в сутки произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04.17 по местному времени - 7,7 балла и в 13.24 - 7,6 балла).
- По оценкам ВОЗ, количество жертв землетрясения в течение недели может увеличиться в восемь раз.
- Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Турции и сирийцам из-за потерь в результате землетрясения.
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