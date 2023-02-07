Землетрясение в Турции и Сирии: количество жертв достигло более 4,2 тыс.

Как сообщает Анадолу, со ссылкой на главу турецкого Управления ЧС (AFAD) Юнуса Сезара, по состоянию на утро, 7 февраля, число погибших в результате разрушительного землетрясения на юге Турции достигло 2921, еще 15 834 получили ранения.

Ранее вице-президент Турции Фуат Октай сообщал, что всего из-под завалов удалось извлечь живыми 7840 человек. Октай добавил, что 338 000 человек были размещены в общежитиях, университетах и приютах.

По информации Al Jazeera, в результате землетрясения в Сирии число погибших возросло до 1293 человек, также известно о 3411 раненых.